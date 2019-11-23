Врач рассказал, в чем состоит польза донорства

Источник материала: Газета Авангард

Быть донором крови — это не только благородное, но еще и полезное занятие.

Существуют различные слухи, говорящие о том, что сдавать кровь опасно, однако это не соответствует действительности.





Врач сообщил о преимуществах донорства:

1. Прекрасный способ замедлить процесс старения. Наш организм начинает вырабатывать новую кровь, которая способна омолодить наши ткани и внутренние органы.

2. Вы узнаете многое о состоянии своего здоровья. Перед тем как допустить вас к процедуре сдачи крови, врач назначит полнейшее медицинское обследование. Вы получите хороший осмотр специалистов абсолютно бесплатно.

3. Психологический эффект. Когда человек сдает кровь, то он понимает, что этот поступок в состоянии спасти чью-то жизнь.

Это оказывает прекрасное влияние на повышение самооценки.