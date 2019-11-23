ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач рассказал, в чем состоит польза донорства

24.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Быть донором крови — это не только благородное, но еще и полезное занятие.

Существуют различные слухи, говорящие о том, что сдавать кровь опасно, однако это не соответствует действительности.

Врач рассказал, в чем состоит польза донорства
Фото из открытых интернет-источников

Врач сообщил о преимуществах донорства:

1. Прекрасный способ замедлить процесс старения. Наш организм начинает вырабатывать новую кровь, которая способна омолодить наши ткани и внутренние органы.

2. Вы узнаете многое о состоянии своего здоровья. Перед тем как допустить вас к процедуре сдачи крови, врач назначит полнейшее медицинское обследование. Вы получите хороший осмотр специалистов абсолютно бесплатно.

3. Психологический эффект. Когда человек сдает кровь, то он понимает, что этот поступок в состоянии спасти чью-то жизнь.

Это оказывает прекрасное влияние на повышение самооценки.

Белновости

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быть донором крови - это не только благородное, но еще и полезное занятие. Существуют различные слухи, говорящие о том, что сдавать кровь опасно, однако...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мошенник обманул поставщиков более чем на 570 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика