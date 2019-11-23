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Самолёт рейса Москва – Анапа экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону
Источник материала: СТВ
Новости России. 24 ноября самолёт рейса Москва – Анапа совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.
Как
Позже появилась информация, что во время полёта мужчина жаловался на боли в сердце. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
После дозаправки самолёт продолжил рейс.
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Новости России. 24 ноября самолёт рейса Москва – Анапа совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Как сообщает РИА Новости, причиной посадки стало...
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