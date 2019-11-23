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В Гомеле из горевшей квартиры был спасён пожилой мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 ноября в Гомеле горел панельный девятиэтажный дом. Был спасён находившийся в двухкомнатной квартире мужчина.
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Эвакуация не проводилась, пожар потушен. Огнём уничтожено имущество в помещении кухни, закопчены стены и потолок.
Устанавливается причина загорания. Рассматривается версия неосторожности при курении.
На неделе в Минске горела квартира в одной из девятиэтажек.
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Новости Беларуси. 23 ноября в Гомеле горел панельный девятиэтажный дом. Был спасён находившийся в двухкомнатной квартире мужчина.
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