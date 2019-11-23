В Гомеле из горевшей квартиры был спасён пожилой мужчина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 ноября в Гомеле горел панельный девятиэтажный дом. Был спасён находившийся в двухкомнатной квартире мужчина.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из окон на седьмом этаже. Дверь в квартиру была открыта, подразделения МЧС обнаружили на полу в коридоре потерявшего сознание 64-летнего пенсионера. Он был вынесен наружу и передан медикам. После проведения СЛР пострадавший пришёл в сознание. Спасённый госпитализирован.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Эвакуация не проводилась, пожар потушен. Огнём уничтожено имущество в помещении кухни, закопчены стены и потолок.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Устанавливается причина загорания. Рассматривается версия неосторожности при курении.



Фото: Гомельское ОУМЧС

На неделе в Минске горела квартира в одной из девятиэтажек.