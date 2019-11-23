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В Гомеле из горевшей квартиры был спасён пожилой мужчина

24.11.2019 12:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 ноября в Гомеле горел панельный девятиэтажный дом. Был спасён находившийся в двухкомнатной квартире мужчина. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из окон на седьмом этаже. Дверь в квартиру была открыта, подразделения МЧС обнаружили на полу в коридоре потерявшего сознание 64-летнего пенсионера. Он был вынесен наружу и передан медикам. После проведения СЛР пострадавший пришёл в сознание. Спасённый госпитализирован. 

В Гомеле из горевшей квартиры был спасён пожилой мужчина
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Эвакуация не проводилась, пожар потушен. Огнём уничтожено имущество в помещении кухни, закопчены стены и потолок. 

В Гомеле из горевшей квартиры был спасён пожилой мужчина
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Устанавливается причина загорания. Рассматривается версия неосторожности при курении. 

В Гомеле из горевшей квартиры был спасён пожилой мужчина
Фото: Гомельское ОУМЧС 

На неделе в Минске горела квартира в одной из девятиэтажек. 

Из огня были спасены двое мужчин – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 23 ноября в Гомеле горел панельный девятиэтажный дом. Был спасён находившийся в двухкомнатной квартире мужчина. 
 
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