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Расследовательский пул назвал имена россиян, отравивших «Новичком» болгарского бизнесмена

24.11.2019 13:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Расследовательский пул назвал имена россиян, отравивших «Новичком» болгарского бизнесмена

twnews.se

В общей сложности восемь сотрудников ГРУ посещали Болгарию незадолго до и во время отравления там местного бизнесмена, говорится в расследовании. Имя одного из них раньше назвали власти страны.

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо. Теперь расследовательские группы Bellingcat и The Insider совместно с немецкой Der Spiegel пишут, что к этому могли быть причастны сразу восемь сотрудников российской военной разведки, пишет РБК.

Расследователи отталкивались от номеров загранпаспортов россиян, посетивших Болгарию. Паспорта для сотрудников спецслужб выпускаются сериями, и поэтому номера иногда идут друг за другом, отмечается в материале. Авторы расследования сравнили фотографии, которые предполагаемые сотрудники ГРУ подавали на визу, с «российскими базами данных».

Что узнали расследователи

Подготовка к покушению могла длиться несколько месяцев. Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов). Эти люди, разбившись на группы, приезжали в Болгарию несколько раз, говорится в материале.


Гебреву стало плохо 28 апреля 2015 года. Визиты россиян пришлись на середину февраля, конец февраля, начало марта и конец апреля, утверждают расследователи. Последняя группа улетела 28 апреля.


Кроме того Bellingcat пишет, что Попов (Моисеев) четыре раза приезжал в Болгарию в 2014 году.


Федотов (Сергеев) и Горшков (Борисов) должны были улететь 30 апреля (у них были билеты на эту дату), но в итоге 28 апреля отбыли в Стамбул, откуда уже направились в Москву. На следующий день в Софию направился Павлов (Лютенко).


Двое из них — Степанов (Капралов) и Федотов (Сергеев) — еще раз приехали в Болгарию 23 мая, затем к ним присоединился Горшков (Борисов). «Совпадение это или нет, но в мае Гебреву снова стало хуже», — пишет The Insider.


Хотя россияне посещали страну под вымышленными именами, год и дата рождения оставались неизменными, что и позволило их отследить, пишут расследователи.

Что было известно раньше

Имя одного из россиян — Федотова (Сергеева) — уже звучало. В феврале 2019 года его называл главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров на встрече премьера страны Бойко Борисова и главы МВД Младена Маринова с послом Великобритании Эммой Хопкинс.


Болгарское издание «24 часа» называло Емельяна Гебрева торговцем оружия.


Гебрев после предполагаемого покушения впал в кому, в которой оставался месяц.


Insider ранее писал, что он мог быть отравлен веществом «Новичок». Им же, считают в Лондоне, были отравлены в 2018 году Скрипали. Великобритания считает причастными к этому Россию, Москва обвинения отрицает.


Федотов (Сергеев) мог быть причастен к отравлению Скрипалей, писали Bellingcat и The Insider.

 

 
 
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В общей сложности восемь сотрудников ГРУ посещали Болгарию незадолго до и во время отравления там местного бизнесмена, говорится в расследовании. Имя одного из...
 
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