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Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

24.11.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом рэп-исполнитель написал в Instagram-аккаунте, передает Lenta.ru.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Иван Алексеев (@noizemc) 23 Ноя 2019 в 12:28 PST

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — написал музыкант. К посту Noize MC прикрепил фотографию, на которой он стоит рядом с двумя полицейскими.

Литературный баттл прошел 23 ноября на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве, уточняет Пятый канал. Победу одержал Шнуров со счетом 4:3. В ходе выступления артисты использовали нецензурную лексику, предположительно, именно это и стало причиной штрафа.

В сентябре сообщалось, что Noize MC вызвал лидера группы «Ленинград» на музыкальную дуэль. На видео, опубликованном на странице музыканта в Instagram, он бросил оппоненту перчатку.

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Победу одержал Шнуров со счетом 4:3.
 
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