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Реальная Людмила Игнатенко из «Чернобыля» дала первое интервью. Сериал HBO обернулся проблемами

24.11.2019 12:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Проект телеканала HBO сериал «Чернобыль», который повествует о трагических событиях в Украине, вышел в мае 2019 года. Спустя несколько недель он был признан самым рейтинговым сериалом в истории по версии IMDB. Теперь, спустя почти полгода после запуска первой серии «Чернобыля», реальный прототип одной из главных героинь ленты – Людмила Игнатенко, жена пожарного Василия, который в числе первых приехал на место аварии и получил смертельную дозу радиации, – дала свое первое интервью. Оказывается, популярность сериала обернулась для нее проблемами, сообщает BBC.

«Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня, как человека? Что так и так: «Мы снимаем фильм – про тебя, про твоего мужа».

Начались атаки на квартиру. И до такой степени дошло, что журналисты подставляли ногу в двери. И записывали интервью. Но о чем говорить, если я о фильме ничего не знала? Абсолютно ничего не знала. Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм. Я была настолько разбита и убита, у меня не было свободной секунды. Были звонки за звонками. Мне пришлось поехать вон из своей квартиры в Киеве. Из-за того, что меня лишили покоя», – рассказала Людмила Игнатенко в беседе с корреспондентом BBC.

Игнатенко также заявила, что не соглашалась с некоторыми эпизодами книги беларуской писательницы Светланы Алексиевич, которая решила написать о ее жизни. Но Алексиевич уверила, что книга художественная. Со слов Игнатенко, с ней связывались представители HBO и предлагали побыть консультантом. Людмила согласилась – и пару раз уточняла некоторые детали.

Когда звонки прекратились, Игнатенко посчитала, что на этом ее роль в фильме закончена. Однако выяснилось, ее история стала сюжетообразующей. «Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики», – поделилась Людмила.

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Проект телеканала HBO сериал «Чернобыль», который повествует о трагических событиях в Украине, вышел в мае 2019 года. Спустя несколько недель он был признан самым...
 
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