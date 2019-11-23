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Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна

24.11.2019 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта Lindemann.

Судя по всему, действие клипа происходит в Советском Союзе. Светлана Лобода снялась в клипе в роли заводской рабочей. Ранее Лобода опубликовала в своем Instagram постер ролика.

Слухи о романе Лободы и Линдеманна появились несколько лет назад: впервые они были замечены вместе на фестивале «Жара» в Баку. Особенно активно эту тему стали обсуждать, когда Лобода родила вторую дочь (имя ее отца Светлана не называет), которую назвала Тильдой. А позже призналась, что «по контракту» ей запрещено говорить об отношениях с Линдеманном.

Тилль Линдеманн с проектом Lindemann выступит в Минске 4 марта.

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Теги: Минск
 
 
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Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта Тилля Lindemann.
 
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