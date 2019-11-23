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Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна
Источник материала: Tut.by
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта Lindemann.
Судя по всему, действие клипа происходит в Советском Союзе. Светлана Лобода снялась в клипе в роли заводской рабочей. Ранее Лобода
Слухи о романе Лободы и Линдеманна появились несколько лет назад: впервые они были замечены вместе на фестивале «Жара» в Баку. Особенно активно эту тему стали обсуждать, когда Лобода
Тилль Линдеманн с проектом Lindemann
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Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта Тилля Lindemann.
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