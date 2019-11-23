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Гол дня. Мексиканский вратарь забил прямо из своей штрафной

24.11.2019 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вратарь клуба «Чивас Гвадалахара» Хосе Родригес забил просто невероятный мяч в последнем туре регулярного чемпионата Мексики, а его клуб обыграл «Веракрус» со счетом 3:1, пишет Eurosport.

«Веракрус» — безнадежный аутсайдер высшей лиги Мексики. За сезон (18 матчей) команда набрала всего восемь баллов, а их разница забитых и пропущенных — минус 34 мяча. Унижение в высшем дивизионе завершилось на последней добавленной минуте выездного матча против «Чиваса» — кипер соперников забил им гол прямо из собственной штрафной.

Отметим, что автор мяча Хосе Родригес — чемпион Олимпиады-2012, а его клуб «Гвадлахара» закончил сезон на 10-й строчке.

 
 
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