В Беларуси 29 ноября устроят «черную пятницу». Топ-7 советов, как сэкономить на распродажах

Источник материала: Tut.by

«Черная пятница» — традиционный день распродаж, который проходит в конце ноября — в этом году выпадает на 29 ноября. Многие магазины и торговые центры в этот день (а некоторые — накануне и несколько дней спустя) устраивают распродажи товаров с солидной скидкой. В ситуации покупателю важно не совершать импульсивных покупок, купая товары, которые в действительности вряд ли нужны. При этом было бы неплохо не только сэкономить во время распродаж, но и чтоб остались деньги «на жизнь». Собрали подборку лайфхаков для любителей «черной пятницы».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

1. Составить список покупок

Главное правило экономии — не скупать все подряд, что продается со скидкой. Составьте конкретный список товаров, которые вам действительно необходимы, — иначе рискуете растратить лишнее и пожалеть об этом. Товары в списке распределите по степени важности: даже если на что-то денег не хватит, самые нужные вещи вы обязательно купите, пишет obozrevatel.com.

2. Выбор магазинов

Прежде чем совершить покупку Черную пятницу-2019, стоит уделить внимание выбору магазина. В этом вам помогут рекламные рассылки, которые содержат информацию о скидках и условиях акций. Проверяйте электронную почту и сообщения в телефоне — туда могут приходить действительно выгодные предложения, которые быстро раскупаются. Отслеживайте также рекламные анонсы в интернете и по телевидению. Если хотите приобрести товар в интернет-магазине, обязательно ознакомьтесь с отзывами других пользователей, а также уточните, участвует ли он в Черной пятнице и на каких условиях.

3. Отследите цену

Если хотите купить товар — телефон, планшет, телевизор или, к примеру, стиральную машинку, — отследите цены и сравните, сколько он стоит в разных магазинах.

Диапазон цен желательно зафиксировать и затем сравнить, как цифры на ценниках изменялись в Черную пятницу и перед ней.

Это очень важный момент, так как, к сожалению, продавцов часто обвиняют в том, что перед самой распродажей они существенно поднимают цену, а потом лишь немного убавляют — так что в Черную пятницу, «со скидкой», товар может обойтись еще дороже.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

4. Оформите корзину

Заранее подготовьте свой заказ, если покупаете товары на сайте интернет-магазина: нужные позиции сразу отправьте в корзину или «список желаний». Когда настанет «черная пятница-2019», вам только останется подтвердить свой заказ и одним из первых купить товар со скидкой. Также не стоит верить призывам купить товары со скидкой до 80−90% — на нашем рынка такое снижение цены весьма сомнительно.

5. Определитесь с суммой

Обозначьте для себя сумму, которую вы можете потратить без значительного ущерба для бюджета. Если собираетесь платить наличными — отложите эти деньги в конверт отдельно от других. Если же будете рассчитываться карточкой — проконтролируйте баланс на счету. Если боитесь потратить лишнее — установите лимит по карте.

6. Подготовьтесь финансово

Крайне важно заранее понимать, сколько вы можете потратить на тот или другой товар. В первую очередь, это нужно для самоконтроля, чтобы, опять таки, не пришлось жалеть о лишних тратах. Также рекомендуем оплачивать товар наличными. В случае возврата, вам сразу же на месте вернут деньги. А вот при оплате картой возврат средств происходит в течение нескольких дней, советуют podrobnosti.ua.

7. Берите с собой друзей

Этот простой, на первый взгляд, совет поможет вам сэкономить время и силы. Если будете сомневаться — подходит вам такой цвет курточки или нет, какое платье лучше «сидит» и какие серьги лучше выбрать — друзья всегда подскажут и помогут.

Сколько денег собираются потратить белорусы?

Эксперты black-friday.global отмечают , что, согласно их внутренним данным, продажи в «черную пятницу» в Беларуси вырастают на 1138%. По этому показателю недалеко от нас оказались Швейцария (+1246%) и Финляндия (+1130%). А с большим отрывом вперед вырвалась Германия — +2418%. В среднем по миру продажи вырастают на 663%. Так что мы обгоняем среднемировой показатель в два раза.

В прошлом году средняя скидка по Беларуси в «черную пятницу» составила 54%. Это немного меньше, чем в 2017-м, когда средняя скидка равнялась 56%. Меж тем покупатели ожидают от магазинов средних скидок в 62%. Магазины стран-соседок в основном предлагают более щедрые распродажи: в России — 57%, в Украине — 64%. А в Польше скидки в «черную пятницу» оказались меньше, чем у нас: в среднем 49%.

По данным опроса портала, среднестатистический белорус планирует потратить на распродаже 300 рублей (примерно 147 долларов). Лидер здесь — США, где участники распродажи планируют потратить по 485 долларов. При этом 36% белорусских респондентов уже определились, что именно хотят купить на распродаже в этом году.

А вот как проходила «черная пятница» в белорусских магазинах в прошлом году.