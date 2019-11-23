Сегодня может определиться чемпион Беларуси по футболу

"Еврорадио" . Досрочно оформить "золото" в 29-м туре чемпионата из 30 может "Динамо-Брест". Для этого брестчанам нужно на своём поле выиграть у "Витебска". В таком случае результат матча БАТЭ — "Динамо-Минск", который также проходит сегодня, уже не будет иметь значения, передает





В прошлый раз "Динамо-Брест" и "Витебск" встречались в 14 туре чемпионата Беларуси. Игра была непростой для брестчан: они выиграли с минимальным счётом, единственный гол с пенальти забил Дениш Дуарте.