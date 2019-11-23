«What the f***?!»: В Минске покажут 25 сильных фильмов про свободу и права человека

the-village . В конкурсе впервые примут участие работы беларуских режиссеров, пишет





В программе фильмы:





«Процесс» Аскольда Курова

о судебном процессе над Олегом Сенцовым









«Хартум вне игры» Марвы Зейн

о женщинах из Судана, которые вопреки жесткому закону пытаются организовать футбольную команду









«Лайла у моста» Элиссы Сильвии Мирзей и Гулистан Мирзей

об активистке из Афганистана, которая помогает наркозависимым, дает им еду, жилье и шанс на выздоровление в центре помощи «Материнский лагерь»









«Хороших девочек не бьют» беларуской документалистки Галины Адамович

о жертвах домашнего насилия













«Встреча выпускников» скандальной шведской актрисы и режиссера Анны Оделл

о проблеме буллинга среди школьников









«Стриптиз и война» беларуского режиссера Андрея Кутило

о парне-стриптизере и его дедушке — бывшем военном. Большое интервью с режиссером вы можете прочесть здесь.











