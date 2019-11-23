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«What the f***?!»: В Минске покажут 25 сильных фильмов про свободу и права человека

24.11.2019 13:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 5 по 13 декабря в Беларуси пройдет международный фестиваль документального кино о правах человека WATCH DOCS Belarus. В его рамках покажут 25 сильных фильмов, объединенных темой «What the f…?!» Или 25 оснований возмутиться!».

В конкурсе впервые примут участие работы беларуских режиссеров, пишет the-village.

В программе фильмы:

«Процесс» Аскольда Курова
о судебном процессе над Олегом Сенцовым


«Хартум вне игры» Марвы Зейн
о женщинах из Судана, которые вопреки жесткому закону пытаются организовать футбольную команду


«Лайла у моста» Элиссы Сильвии Мирзей и Гулистан Мирзей
об активистке из Афганистана, которая помогает наркозависимым, дает им еду, жилье и шанс на выздоровление в центре помощи «Материнский лагерь»


«Хороших девочек не бьют» беларуской документалистки Галины Адамович
о жертвах домашнего насилия



«Встреча выпускников» скандальной шведской актрисы и режиссера Анны Оделл
о проблеме буллинга среди школьников


«Стриптиз и война» беларуского режиссера Андрея Кутило
о парне-стриптизере и его дедушке — бывшем военном. Большое интервью с режиссером вы можете прочесть здесь.



И многие другие фильмы. Полную программу кинофестиваля вы найдете тут.
 
 
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С 5 по 13 декабря в Беларуси пройдет международный фестиваль документального кино о правах человека WATCH DOCS Belarus. В его рамках покажут 25 сильных фильмов, объединенных...
 
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