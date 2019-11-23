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Конгресс США хочет включить санкции за "Северный поток-2" в оборонный бюджет
Источник материала: Партизан
Когресс США планирует включить санкции против компаний, которые участвуют в построении "Северного потока-2" в оборонный бюджет на следующий год.
Об этом заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джеймс Риш изданию
Включение санкций в законопроект об оборонном бюджете, как отмечает издание, является сильным знаком, но законодатели Палаты представителей и Сената еще не достигли окончательной договоренности по этому документу.
"Причина таких шагов в том, что это окно закрывается. Большая часть Nord Stream уже сделана", - сказал Риш, добавив, что он считает, что санкции убедят строительные фирмы прекратить работу над проктом.
"Это дорого им обойдется. Я думаю, что если эти санкции пройдут, [компании] откажутся, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ воплотить проект, если они вообще смогут это сделать", - отметил сенатор.
Риш сказал, что добавление санкций в законопроект по оборонному бюджету отражает соглашение между администрацией, Палатой представителей и Сенатом и банковскими комитетами.
Текст положения о санкциях не был обнародован, но Риш сказал, что он близок к "закону о защите энергетической безопасности Европы", одобренного комитетом по международным отношениям в июле. Этот законопроект предусматривает санкции для компаний, эксплуатирующих суда, которые прокладывают трубы для трубопроводов Nord Stream 2 и TurkStream.
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Когресс США планирует включить санкции против компаний, которые участвуют в построении "Северного потока-2" в оборонный бюджет на следующий год.
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