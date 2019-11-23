«Голос Америки»: Из тысяч человек на чествовании Калиновского в Вильнюсе большинство были белорусами

«Голос Америки» . В пятницу в Вильнюсе торжественно перезахоронили 20 руководителей и участников Январского восстания против Российской империи. Случайная находка человеческих останков в самом сердце литовской столицы открыла тайну полуторавековой давности, а вместе с тем получила и политическое измерение, сообщает





Все началось в 2016 году, когда на главной достопримечательности Вильнюса, горе Гедиминаса, произошла серия оползней. Холм нуждался в срочном укреплении грунта, но перед тем, как пускать экскаваторы, к культурному слою допустили археологов. Они и наткнулись на массовое захоронение. По результатам многочисленных исследований эксперты пришли к выводу, что останки принадлежат 20 казненным за мятеж против Российской империи. Их могилы считались бесследно пропавшими.









В течение 1863-1864 годов по приказу царского генерал-губернатора Муравьева руководителей и участников восстания расстреливали или вешали публично, на площади Лукишки в Вильно. Тела родственникам не выдавались, а вместо этого закапывались на территории российского гарнизона на горе Гедиминаса, чтобы предотвратить паломничество к могилам. Убитых забрасывали в ямы и засыпали известью.









Одними из первых специалисты идентифицировали останки двух региональных предводителей мятежа: Сигизмунда Сераковского, воеводу Литовского и Ковенского, и Викентия Константина (Кастуся) Калиновского, национального героя Беларуси, который первым выдвинул идею самостоятельности и демократии для этой страны. Выходец из обедневшей шляхты выпустил первую газету на белорусском языке - «Мужицкая правда», на страницах которой призывал крестьян к вооруженной борьбе против царизма.









Белорусские независимые СМИ внимательно следили за раскопками в Вильнюсе и последующими событиями.





А вот Лукашенко на официальную церемонию прощания не поехал, хоть в ней принимали участие президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда.





Вместо себя белорусский президент делегировал вице-премьера Игоря Петришенко.





«Для каждой страны есть свой образ Кастуся Калиновского, но он не должен использоваться в политических целях», - заявил в своей речи чиновник во время памятной церемонии. Его слова были встречены бурей негодования со стороны белорусов, которые приехали в Вильнюс на историческое событие и наблюдали за торжественной мессой с больших экранов на Кафедральной площади.









Президент Литвы, выступая в Кафедральном соборе, не избегал упоминания ответственных за гибель тех, кто боролся за независимость своих стран. «Они вступили в борьбу, потому что были воспитаны в культуре аристократичной демократии и ощущали невыносимое бремя оков восточной тирании», - заявил Гитанас Науседа.





По оценкам СМИ, церемонию прощания посетили тысячи человек, большинство из них - граждане Беларуси.