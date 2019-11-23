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Транспортный коллапс на границах Беларуси: огромные очереди растут еще больше

24.11.2019 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Настоящий транспортный коллапс в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском направлениях продолжается, сообщает naviny.by.

По информации Госпогранкомитета по данным на восемь часов утра в воскресенье, на белорусской стороне для выезда в страны Евросоюза скопилось около 1500 большегрузных автомобилей.

Больше всего фур ожидает своей очереди на выезд в Литву — более 920:

«Привалка» — более 310;

«Каменный Лог» — более 250;

«Бенякони» — более 250;

«Котловка» — более 110.

«Колейка» на выезд в Латвию составляет более 440 грузовиков:

«Урбаны» — более 300;

«Григоровщина» — более 140.

А вот на польском направлении скопилось всего более 70 фур:

«Брузги» — более 50;

«Козловичи» — более 20.
 
 
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Настоящий транспортный коллапс в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском направлениях продолжается, сообщает naviny.by.
 
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