Транспортный коллапс на границах Беларуси: огромные очереди растут еще больше

По информации Госпогранкомитета по данным на восемь часов утра в воскресенье, на белорусской стороне для выезда в страны Евросоюза скопилось около 1500 большегрузных автомобилей.





Больше всего фур ожидает своей очереди на выезд в Литву — более 920:





«Привалка» — более 310;





«Каменный Лог» — более 250;





«Бенякони» — более 250;





«Котловка» — более 110.





«Колейка» на выезд в Латвию составляет более 440 грузовиков:





«Урбаны» — более 300;





«Григоровщина» — более 140.





А вот на польском направлении скопилось всего более 70 фур:





«Брузги» — более 50;





«Козловичи» — более 20.