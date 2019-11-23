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«Удостоверение показали, а бумагу на обыск не показывали»: Что известно о задержании и обыске у Чуденцова
Источник материала: Партизан
В воскресенье 24 ноября истекают 72 часа с момента задержания журналиста. Его должны либо освободить, либо применить к нему меру пресечения.
Журналист Владимир Чуденцов, которого 21 ноября задержали в пункте пропуска «Брест — Тересполь», по информации
Напомним, Чуденцова 21 ноября сняли с поезда Брест — Варшава: он ехал в столицу Польши, чтобы трудоустроиться. В вещах Чуденцова таможенники обнаружили пакетик с наркотическим веществом. Позже милицией был проведен обыск и в квартире Чуденцова в Минске, где он проживает с матерью, Ниной Зуевой.
В комментарии tut.by 23 ноября она рассказала, что обыск в квартире проводили 4 человека в присутствии двух понятых.
«Удостоверение показали, а бумагу на обыск не показывали», – уточнила женщина. По ее словам, обыск проходил около двух часов.
Женщина рассказала, что в четверг общалась с адвокатом, которая посещала ее сына в ИВС. По ее словам, после этого защитник не выходила на связь. Мать намерена заключить договор с другим адвокатом, его уже нашли.
По словам Нины Зуевой, в среду родственники намерены навестить Владимира:
«Адвокат сказала, что у него забрали сумку с теплыми вещами. Из еды ничего не было. Он лежал в больнице, он тяжело болел, у него была тяжелая пневмония, 17 дней он лежал под капельницей, 3 дня находился в реанимации. И тут сделать выводы, что он — наркоман, что он в Польшу вез наркотики…»
В субботу 23 ноября на Telegram-канале Nexta появилось видео, в котором друг журналиста Максим Чернявский говорит, что попросил Чуденцова привезти из Беларуси чай под названием «Азерчай», который «можно купить на Комаровском рынке», и горчичники для жены, которая заболела. Он предполагает, что у проверяющих возникли вопросы в том числе к чаю, который был в сумке у журналиста. В подтверждение своих слов он сбросил корреспонденту портала скрин переписки с Чуденцовым.
Однако нынешний адвокат Чуденцова в комментарии tut.by эту информацию опровергла:
«Не знаю, откуда такая информация, но ни про какой чай и горчичники речь не идет. Пока не принято решение, где он будет находиться дальше. Должны решить, возьмут его под стражу или, может, под подписку отпустят, под залог. Пока неизвестно».
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«Удостоверение показали, а бумагу на обыск не показывали»: Что известно о задержании и обыске у Чуденцова
В воскресенье 24 ноября истекают 72 часа с момента задержания журналиста. Его должны либо освободить, либо применить к нему меру пресечения.
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