День тяжелый. Исследование показало, в какой день недели пары ругаются чаще всего

Источник материала: Ежедневник



фото: mamabook.com.ua

Исследование провели в группе из 3 тысяч взрослых людей. Его авторы – пресловутые британские ученые. Относиться к их выводам можно со скепсисом или юмором, но взять на заметку ради мира в семье все же стоит.

Результаты исследования приведены на британском сайте Betterbathrooms.com, сообщает Elle .

Исследователи попытались определить день недели и время, когда пары начинают ссориться. Оказалось, что это вечер четверга, а точнее, время с 18.00 до 20.00.

Результаты все того же исследования выявили и самую частую причину ссор. Утверждается, что в среднем мелкие споры возникают в среднем 312 раз в год. Эти практически ежедневные ссоры чаще всего спровоцированы плохой привычкой одного из партнеров, которая раздражает другого: мокрое полотенце на кровати, разбросанные носки или грязная посуда в раковине, неприготовленный или плохо приготовленный ужин, крошки в кровати или невыключенный свет.