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На Комаровке продают картофель по 12 рублей за килограмм

24.11.2019 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Комаровском рынке в Минске в одной из торговых точек продают мытый картофель по 12 рублей за килограмм. Он привезен из Азербайджана. Белорусский мытый картофель стоит около 1,2−1,4 рубля за килограмм.


В этом году в Беларуси получили урожай картошки больше, чем в прошлом. Однако белорусы следующей весной все равно могут остаться без дешевой бульбы. Причина — неурожай в Украине, где теперь востребован белорусский картофель.

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Теги: Минск
 
 
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На Комаровском рынке в Минске в одной из торговых точек продают мытый картофель по 12 рублей за килограмм. Он привезен из Азербайджана.
 
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