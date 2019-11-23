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На Комаровке продают картофель по 12 рублей за килограмм
Источник материала: Tut.by
На Комаровском рынке в Минске в одной из торговых точек продают мытый картофель по 12 рублей за килограмм. Он привезен из Азербайджана. Белорусский мытый картофель стоит около 1,2−1,4 рубля за килограмм.
В этом году в Беларуси
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На Комаровском рынке в Минске в одной из торговых точек продают мытый картофель по 12 рублей за килограмм. Он привезен из Азербайджана.
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