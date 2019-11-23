На Комаровке продают картофель по 12 рублей за килограмм

Источник материала: Tut.by

На Комаровском рынке в Минске в одной из торговых точек продают мытый картофель по 12 рублей за килограмм. Он привезен из Азербайджана. Белорусский мытый картофель стоит около 1,2−1,4 рубля за килограмм.





В этом году в Беларуси получили урожай картошки больше, чем в прошлом. Однако белорусы следующей весной все равно могут остаться без дешевой бульбы. Причина — неурожай в Украине, где теперь востребован белорусский картофель.