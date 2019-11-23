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Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов

24.11.2019 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В США прошёл конкурс бороды и усов. Множество суровых мужиков демонстрировали свои волосы на подбородке и под носом, борясь за различные звания. В итоге победителей было много, едва ли не каждый смог победить в каком-либо состязании. 

Например, самая реалистичная борода, борода пивовара, творческие усы, английские усы, самые ухоженные усы и борода. Так что все отлично провели время. А мы решили собрать фотографии нескольких мужчин и показать, насколько разными бывают борода и усы. 

Всемирный день бороды отметили в Швеции: фотофакт 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Фото: instagram.com/beardchampsusa 

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В США прошёл конкурс бороды и усов. Множество суровых мужиков демонстрировали свои волосы на подбородке и под носом, борясь за различные звания. В итоге...
 
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