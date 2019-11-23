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Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
Источник материала: СТВ
В США прошёл конкурс бороды и усов. Множество суровых мужиков демонстрировали свои волосы на подбородке и под носом, борясь за различные звания. В итоге победителей было много, едва ли не каждый смог победить в каком-либо состязании.
Например, самая реалистичная борода, борода пивовара, творческие усы, английские усы, самые ухоженные усы и борода. Так что все отлично провели время. А мы решили собрать фотографии нескольких мужчин и показать, насколько разными бывают борода и усы.
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В США прошёл конкурс бороды и усов. Множество суровых мужиков демонстрировали свои волосы на подбородке и под носом, борясь за различные звания. В итоге...
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