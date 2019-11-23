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В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 ноября состоится финал Детского Евровидения. Конкурс в польской Гливице проходит под девизом «Поделись радостью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обязательно это сделает и представительница Беларуси. Лиза Мисникова исполнит композицию «Пепельный» и выйдет на сцену под седьмым номером. Всего в песенном форуме принимают участие 19 стран.
Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит участник из Сербии. Начало шоу в 18:00.
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Новости Беларуси. 24 ноября состоится финал Детского Евровидения. Конкурс в польской Гливице проходит под девизом «Поделись радостью», сообщили в программе...
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