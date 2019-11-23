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В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран

24.11.2019 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 ноября состоится финал Детского Евровидения. Конкурс в польской Гливице проходит под девизом «Поделись радостью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран

Обязательно это сделает и представительница Беларуси. Лиза Мисникова исполнит композицию «Пепельный» и выйдет на сцену под седьмым номером. Всего в песенном форуме принимают участие 19 стран.

В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран

Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит участник из Сербии. Начало шоу в 18:00.

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума

Люди в материале: Лиза Мисникова
 
 
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Новости Беларуси. 24 ноября состоится финал Детского Евровидения. Конкурс в польской Гливице проходит под девизом «Поделись радостью», сообщили в программе...
 
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