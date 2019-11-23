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Впервые за 13 лет может смениться чемпион Беларуси по футболу

24.11.2019 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Потенциальный золотой матч – так уже успели назвать футбольный поединок, который пройдет 24 ноября в Бресте. Местное «Динамо» впервые может стать чемпионом страны, причем досрочно – в 29-м туре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 13 лет может смениться чемпион Беларуси по футболу

В случае победы над клубом «Витебск», либо если БАТЭ потеряет очки в параллельной встрече, вряд ли можно будет сдержать радость брестских болельщиков.

Впервые за 13 лет может смениться чемпион Беларуси по футболу

Стадион вмещает более 10 тысяч человек. Билеты на матч раскупили за считанные часы. Это и понятно: сегодня впервые за 13 лет может смениться чемпион Беларуси. С 2006-го сильнейшим футбольным клубом неизменно был борисовский БАТЭ. Он сегодня принимает на своем стадионе минское «Динамо».

Впервые за 13 лет может смениться чемпион Беларуси по футболу

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Потенциальный золотой матч – так уже успели назвать футбольный поединок, который пройдет 24 ноября в Бресте. Местное «Динамо» впервые может стать...
 
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