Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума

Источник материала:
СТВ
Беларусь 16 раз принимала участие в конкурсе детское «Евровидение». Впервые выступление исполнителя от Беларуси состоялось в 2003 году. Пять раз наши юные певцы входили в тройку сильнейших. В 2005 и 2007 белорусские участники занимали первое место.
Мы собрали мнения всех представителей детского «Евровидения» от Беларуси о том, насколько полезно участие в подобных соревнованиях. Ещё мы посмотрели, как сейчас выглядят исполнители.
«Она сейчас в Праге, закончила институт». Светлана Стаценко рассказала о своей дочери, Ксении Ситник
2018 год (Беларусь)
Кто: Даниэль Ястремский
Результат: 11 место
Фото: instagram.com/danielyastremski
Говорят, что мы похожи с Ксенией Ситник. Instagram-обзор участника детского «Евровидения» от Беларуси – Даниэля Ястремского
2017 год (Грузия)
Кто: Хелена Мерааи
Результат: 5 место
Фото: instagram.com/xelena_meraai
Как объяснить людям, что быть собой модно? Что постит в Instagram Хелена Мерааи
2016 год (Мальта) Кто: Александр Минёнок Результат: 7 место
Фото: instagram.com/sasha_minyonok
«Мне без разницы, буду ли я петь. Это будет либо вокал, либо кино, либо я буду вести концерты».
2015 год (Болгария) Кто: Руслан Асланов Результат: 4 место
Фото: instagram.com/ruslan___aslanov
«Бабушка заметила и сказала: «Родители, куда вы смотрите? Куда? Ребенок ваш поет Лепса!»
2014 год (Мальта) Кто: Надежда Мисякова Результат: 7 место
Фото: vk.com/id85809490
«Конкурсную песню написала песню в 12 лет по мотивам сказки «Перышко Финиста – Ясна сокола».
2013 год (Украина) Кто: Илья Волков Результат: 3 место
Фото: vk.com/mjp98
. «Я за первым местом ещё приеду! Чувствовал себя Димой Биланом»
2012 год (Нидерланды) Кто: Егор Жешко Результат: 9 место
Фото: vk.com/zheshko.egor
«С учетом состояния здоровья и он, вся команда в целом сделали все, что могли – по максимуму».
2011 год (Армения) Кто: Лидия Заблоцкая Результат: 3 место
Фото: instagram.com/lzablotskaya
«Когда взяли на самом конкурсе третье место, то нам это показалось мистикой».
2010 год (Беларусь) Кто: Даниил Козлов Результат: 5 место
Фото: vk.com/id24972875
«Детское Евровидение-2010 – это то, чем живет вся страна».
2009 год (Украина) Кто: Юрий Демидович Результат: 9 место
Фото: instagram.com/yurka_demidovich
«Слава мне некстати, не очень это нужно».
2008 год (Кипр) Кто: Дарья Надина, Алина Молош, Карина Жукович Результат: 6 место
Алина Молош. Фото: instagram.com/alinamolosh
«На два года все прекратилось, потому нужно было учиться».
2007 год (Нидерланды) Кто: Алексей Жигалкович Результат: 1 место
Фото: vk.com/alzhygalkovichfilm
«Прогнозы были не очень хорошие. Мне одно из последних мест давали».
2006 год (Румыния) Кто: Андрей Кунец Результат: 2 место
Фото: vk.com/andrewkunets
«Я ехал и думал: «Вот я буду представлять целую страну, целую Беларусь».
2005 год (Бельгия) Кто: Ксения Ситник Результат: 1 место
Фото: instagram.com/kseniya_sitnik
«Я очень люблю объективную критику».
2004 год (Норвегия) Кто: Егор Волчек Результат: 14 место
Фото: instagram.com/yegor_volchek
«Не знаю, насколько после «Евровидения» я почувствовал славу, но во время было точно».
2003 год (Дания) Кто: Ольга Сацюк Результат: 4 место
Фото: instagram.com/olga_satsiuk
«Любая профессия требует жертв. Адекватных жертв».