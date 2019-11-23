Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума

Источник материала: СТВ

Беларусь 16 раз принимала участие в конкурсе детское «Евровидение». Впервые выступление исполнителя от Беларуси состоялось в 2003 году. Пять раз наши юные певцы входили в тройку сильнейших. В 2005 и 2007 белорусские участники занимали первое место.

Мы собрали мнения всех представителей детского «Евровидения» от Беларуси о том, насколько полезно участие в подобных соревнованиях. Ещё мы посмотрели, как сейчас выглядят исполнители.

«Она сейчас в Праге, закончила институт». Светлана Стаценко рассказала о своей дочери, Ксении Ситник

2018 год (Беларусь)

Кто: Даниэль Ястремский

Результат: 11 место



Фото: instagram.com/danielyastremski

Говорят, что мы похожи с Ксенией Ситник. Instagram-обзор участника детского «Евровидения» от Беларуси – Даниэля Ястремского

2017 год (Грузия)

Кто: Хелена Мерааи

Результат: 5 место



Фото: instagram.com/xelena_meraai

Как объяснить людям, что быть собой модно? Что постит в Instagram Хелена Мерааи

2016 год (Мальта)

Кто: Александр Минёнок

Результат: 7 место



Фото: instagram.com/sasha_minyonok

«Мне без разницы, буду ли я петь. Это будет либо вокал, либо кино, либо я буду вести концерты».

2015 год (Болгария)

Кто: Руслан Асланов

Результат: 4 место



Фото: instagram.com/ruslan___aslanov

«Бабушка заметила и сказала: «Родители, куда вы смотрите? Куда? Ребенок ваш поет Лепса!»

2014 год (Мальта)

Кто: Надежда Мисякова

Результат: 7 место



Фото: vk.com/id85809490

«Конкурсную песню написала песню в 12 лет по мотивам сказки «Перышко Финиста – Ясна сокола».

2013 год (Украина)

Кто: Илья Волков

Результат: 3 место



Фото: vk.com/mjp98

«Я за первым местом ещё приеду! Чувствовал себя Димой Биланом» .

2012 год (Нидерланды)

Кто: Егор Жешко

Результат: 9 место



Фото: vk.com/zheshko.egor

«С учетом состояния здоровья и он, вся команда в целом сделали все, что могли – по максимуму».

2011 год (Армения)

Кто: Лидия Заблоцкая

Результат: 3 место



Фото: instagram.com/lzablotskaya

«Когда взяли на самом конкурсе третье место, то нам это показалось мистикой».

2010 год (Беларусь)

Кто: Даниил Козлов

Результат: 5 место



Фото: vk.com/id24972875

«Детское Евровидение-2010 – это то, чем живет вся страна».

2009 год (Украина)

Кто: Юрий Демидович

Результат: 9 место



Фото: instagram.com/yurka_demidovich

«Слава мне некстати, не очень это нужно».

2008 год (Кипр)

Кто: Дарья Надина, Алина Молош, Карина Жукович

Результат: 6 место



Алина Молош. Фото: instagram.com/alinamolosh

«На два года все прекратилось, потому нужно было учиться».

2007 год (Нидерланды)

Кто: Алексей Жигалкович

Результат: 1 место



Фото: vk.com/alzhygalkovichfilm

«Прогнозы были не очень хорошие. Мне одно из последних мест давали».

2006 год (Румыния)

Кто: Андрей Кунец

Результат: 2 место



Фото: vk.com/andrewkunets

«Я ехал и думал: «Вот я буду представлять целую страну, целую Беларусь».

2005 год (Бельгия)

Кто: Ксения Ситник

Результат: 1 место



Фото: instagram.com/kseniya_sitnik

«Я очень люблю объективную критику».

2004 год (Норвегия)

Кто: Егор Волчек

Результат: 14 место



Фото: instagram.com/yegor_volchek

«Не знаю, насколько после «Евровидения» я почувствовал славу, но во время было точно».

2003 год (Дания)

Кто: Ольга Сацюк

Результат: 4 место



Фото: instagram.com/olga_satsiuk