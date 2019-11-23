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Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума

24.11.2019 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Беларусь 16 раз принимала участие в конкурсе детское «Евровидение». Впервые выступление исполнителя от Беларуси состоялось в 2003 году. Пять раз наши юные певцы входили в тройку сильнейших. В 2005 и 2007 белорусские участники занимали первое место.

Мы собрали мнения всех представителей детского «Евровидения» от Беларуси о том, насколько полезно участие в подобных соревнованиях. Ещё мы посмотрели, как сейчас выглядят исполнители.

«Она сейчас в Праге, закончила институт». Светлана Стаценко рассказала о своей дочери, Ксении Ситник 

2018 год (Беларусь)
Кто: Даниэль Ястремский
Результат: 11 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: instagram.com/danielyastremski

Говорят, что мы похожи с Ксенией Ситник. Instagram-обзор участника детского «Евровидения» от Беларуси – Даниэля Ястремского 

2017 год (Грузия)
Кто: Хелена Мерааи
Результат: 5 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: instagram.com/xelena_meraai

Как объяснить людям, что быть собой модно? Что постит в Instagram Хелена Мерааи 

2016 год (Мальта)
Кто: Александр Минёнок
Результат: 7 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: instagram.com/sasha_minyonok

«Мне без разницы, буду ли я петь. Это будет либо вокал, либо кино, либо я буду вести концерты».

2015 год (Болгария)
Кто: Руслан Асланов
Результат: 4 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: instagram.com/ruslan___aslanov

«Бабушка заметила и сказала: «Родители, куда вы смотрите? Куда? Ребенок ваш поет Лепса!»

2014 год (Мальта)
Кто: Надежда Мисякова
Результат: 7 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: vk.com/id85809490

«Конкурсную песню написала песню в 12 лет по мотивам сказки «Перышко Финиста – Ясна сокола».

2013 год (Украина)
Кто: Илья Волков
Результат: 3 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: vk.com/mjp98

«Я за первым местом ещё приеду! Чувствовал себя Димой Биланом».

2012 год (Нидерланды)
Кто: Егор Жешко
Результат: 9 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: vk.com/zheshko.egor

«С учетом состояния здоровья и он, вся команда в целом сделали все, что могли – по максимуму».

2011 год (Армения)
Кто: Лидия Заблоцкая
Результат: 3 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: instagram.com/lzablotskaya

«Когда взяли на самом конкурсе третье место, то нам это показалось мистикой».

2010 год (Беларусь)
Кто: Даниил Козлов
Результат: 5 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: vk.com/id24972875

«Детское Евровидение-2010 – это то, чем живет вся страна».

2009 год (Украина)
Кто: Юрий Демидович
Результат: 9 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: instagram.com/yurka_demidovich

«Слава мне некстати, не очень это нужно».

2008 год (Кипр)
Кто: Дарья Надина, Алина Молош, Карина Жукович
Результат: 6 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Алина Молош. Фото: instagram.com/alinamolosh

«На два года все прекратилось, потому нужно было учиться». 

2007 год (Нидерланды)
Кто: Алексей Жигалкович
Результат: 1 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: vk.com/alzhygalkovichfilm

«Прогнозы были не очень хорошие. Мне одно из последних мест давали».

2006 год (Румыния)
Кто: Андрей Кунец
Результат: 2 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: vk.com/andrewkunets

«Я ехал и думал: «Вот я буду представлять целую страну, целую Беларусь».

2005 год (Бельгия)
Кто: Ксения Ситник
Результат: 1 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: instagram.com/kseniya_sitnik

«Я очень люблю объективную критику».

2004 год (Норвегия)
Кто: Егор Волчек
Результат: 14 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: instagram.com/yegor_volchek

«Не знаю, насколько после «Евровидения» я почувствовал славу, но во время было точно».

2003 год (Дания)
Кто: Ольга Сацюк
Результат: 4 место

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Фото: instagram.com/olga_satsiuk

«Любая профессия требует жертв. Адекватных жертв».

Люди в материале: Ксения Ситник, Егор Волчёк, Ольга Сацюк, Юрий Демидович, Лидия Заблоцкая, Андрей Кунец, Алексей Жигалкович, Дарья Надина, Алина Молош, Карина Жукович, Даниил Козлов, Егор Жешко, Илья Волков, Надежда Мисякова, Руслан Асланов, Александр Миненок, Хелена Мерааи, Даниэль Ястремский
 
 
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Беларусь 16 раз принимала участие в конкурсе детское «Евровидение». Впервые выступление исполнителя от Беларуси состоялось в 2003 году. Пять раз наши юные певцы...
 
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