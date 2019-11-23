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Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев

24.11.2019 14:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сом – не только самая большая рыба белорусских рек. Гигант весом свыше 100 килограммов может прожить больше века, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Дмитрий Уклейко наблюдает за жизнедеятельностью сомов не только в дикой природе. Первый питомец, сом Семён прожил в аквариуме 6 лет и набрал 12 килограммов.

Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев

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За событиями в жизни Сёмки можно было следить в социальных сетях. Он стал первой рыбой-блогером. В этом году рыбу пришлось отпустить обратно на волю.

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Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев

Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев

Но у Дмитрия уже подрастает новый питомец: Семён-младший, двухлетний подросток, но то, как он управляется с рыбой, завораживает.

Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев

Дмитрий сомами «заболел» десять лет назад. За это время его отношение к этой рыбе сменилось от страсти заполучить желанный трофей до почти отцовской любви к домашнему питомцу. В его активе сомы в 30, 40, 50 килограммов. Самый тяжёлый завесил 63. Борьба с такой рыбой на водоёме может занять многие часы: рыбалка превращается в борьбу за жизнь. И не только рыбы. Каждую минуту человек рискует всем.

Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев

Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев

Дмитрий Уклейко, рыбак:
Если ты шнур не сбросил вовремя и за руку у тебя завязано, то так за палец и туда с ним, в воду и скаканешь. Он хватать тебя однозначно не будет. Сом на 63 просто проколол мне ногу плавником. Когда я на него так сел, он вокруг своей головы разворачивается на месте, и проколол мне ногу свои плавником практически до кости.

Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев

Виктор Ризевский, заведующий лабораторией ихтиологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Был такой случай, писали где-то до революции – где-то на Волге сидел какой-то маленький мальчик, ребенок, болтал ногами в воде. И тут выплыл сом, схватил его и утащил.

Дмитрий не верит в рассказы о сомах-людоедах, но уверяет – осенью большая рыба может закусить любым живым объектом, попавшим в его охотничьи угодья: ондатры, утки, собаки запросто становятся сомовьим обедом.

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Люди в материале: Дмитрий Уклейко
 
 
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Сом – не только самая большая рыба белорусских рек. Гигант весом свыше 100 килограммов может прожить больше века, рассказали в программе «Специальный репортаж».  ...
 
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