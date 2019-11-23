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Гомельчанин держит сомов в качестве домашних питомцев
Источник материала: СТВ
Сом – не только самая большая рыба белорусских рек. Гигант весом свыше 100 килограммов может прожить больше века, рассказали в программе
Дмитрий Уклейко наблюдает за жизнедеятельностью сомов не только в дикой природе. Первый питомец, сом Семён прожил в аквариуме 6 лет и набрал 12 килограммов.
Но у Дмитрия уже подрастает новый питомец: Семён-младший, двухлетний подросток, но то, как он управляется с рыбой, завораживает.
Дмитрий сомами «заболел» десять лет назад. За это время его отношение к этой рыбе сменилось от страсти заполучить желанный трофей до почти отцовской любви к домашнему питомцу. В его активе сомы в 30, 40, 50 килограммов. Самый тяжёлый завесил 63. Борьба с такой рыбой на водоёме может занять многие часы: рыбалка превращается в борьбу за жизнь. И не только рыбы. Каждую минуту человек рискует всем.
Дмитрий Уклейко, рыбак:
Дмитрий не верит в рассказы о сомах-людоедах, но уверяет – осенью большая рыба может закусить любым живым объектом, попавшим в его охотничьи угодья: ондатры, утки, собаки запросто становятся сомовьим обедом.
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Сом – не только самая большая рыба белорусских рек. Гигант весом свыше 100 килограммов может прожить больше века, рассказали в программе «Специальный репортаж». ...
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