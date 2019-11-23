Хозяевам на заметку. Что под контролем у инспекции Энергогазнадзора по Кореличскому району?

Источник материала: Полымя

В рамках проведения республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей на них в жилищном фонде «За безопасность вместе» с 16 октября по 1 ноября инспекция Энергогазнадзора по Кореличскому району принимала участие в работе смотровых комиссий.





Целью данной акции является снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной и электробезопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной и электробезопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений.

Представителями Кореличской РЭГИ в составе смотровых комиссий по обследованиям домовладений (квартир) различных категорий граждан осуществляется инструктивно-разъяснительная работа.

Во время проведения акции инспекцией Энергогазнадзора по Кореличскому району особое внимание уделяется следующим вопросам: