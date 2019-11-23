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Не профессия, а жизнь. Кореличчанин Виктор Жученко благодарит работников центральной районной больницы

24.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что судья, педагог и медицинский работник получают свой дар свыше. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду. Для медицинского работника спасение людей является ежедневной тяжелой работой. В нашу редакцию пришло письмо от жителя Кореличей Виктора Жученко. Автор обратился с благодарностью к работникам центральной районной больницы.

Не профессия, а жизнь. Кореличчанин Виктор Жученко благодарит работников центральной районной больницы

«Некоторое время назад я лечился в хирургическом отделении Кореличской центральной районной больницы. Операцию мне провел врач-хирург Евгений Мороз. Тогда я подумал, насколько надо любить свою работу, чтобы ежедневно нести благородную миссию человечества – лечить.

Забота медсестер Инны Самец и Татьяны Зайко натолкнула меня на мысль, что вот такие сестры милосердия, не зная страха, устали, выносили с полей сражения наших солдат во время Великой Отечественной войны. На всю жизнь я останусь благодарен медсестрам Елизавете Конон, Алле Хорошко, санитарке Елене Годельшиной, проявившим ко мне материнскую заботу. Хорошее впечатление произвел на меня врач-анестезиолог Виталий Фальтенберг.

Находясь на лечении в Кореличской центральной больнице, я увидел творческий, слаженный процесс, направленный на скорейшее выздоровление людей. Я хочу выразить огромную благодарность работникам хирургического отделения: заведующему отделением Чеславу Готто, хирургу Евгению Морозу, хирургу Екатерине Хлебновой, анестезиологу Виталию Фальтенбергу, хирургу Андрею Шуту, медсестрам Жанне Евсей, Инне Самец, Татьяне Зайко, Елизавете Конон, Алле Хорошко, Галине Скшинецкой, санитарке Елене Годельшиной.

Будьте здоровы и счастливы, дорогие друзья. Спасибо вам за ваш благородный труд».

 
 
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Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что судья, педагог и медицинский работник получают свой дар свыше. Если обычный человек спасает
 
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