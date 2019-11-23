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Сыра много не бывает!

24.11.2019 13:36 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Для СОАО «Беловежские сыры» уходящий год был непростым. Но благодаря стараниям коллектива предприятие остается на подъеме. Удалось нарастить объем переработки молока на 127%, увеличить производство сыров на 114%, а масла – на 362%. Достойно выдержав всевозможные проверки, а иначе и быть не могло, один из самых узнаваемых брендов – «Беловежские сыры» – отвоевал свое место на российском рынке.

Исполнительный директор предприятия Максим НАЗЕМНОВ отмечает, что такие высокие результаты – следствие колоссальных усилий и инвестирования в производство. Здесь постепенно уходят от ручного труда. С приобретением нового современного оборудования существенно изменились технологические процессы производства сыров. В этом году установили сыродельную линию «Берч-Ласка», которая удобна тем, что, занимая небольшое пространство, производит немалый объем сыра. Закончены ремонтные работы как в административном здании, так и в рабочих помещениях. Сегодня продолжается установка автоматизированной линии упаковки. А в следующем году планируется модернизация цеха приемки молока – уже готов проект.

Но, несмотря на автоматизацию производства, численность сотрудников не уменьшилась. Наоборот, коллектив прирос новыми кадрами.

– Уверенно идем вперед. Это заметно и по нашим выручкам, и по росту объемов производства, и, главное, – по возрастающему доверию наших потребителей. А так как находимся в постоянном развитии, соответственно, привлекаем новых специалистов. К примеру, недавно у нас появилась отдельная бригада, которая ухаживает за дорогими сырами при их созревании. Для завоевания новых рынков увеличили и маркетинговую команду, – рассказал Максим Наземнов.

К слову, на предприятии модернизируют не только производство. Не забывают и о качестве продукции. Действующая здесь система контроля качества – ХАСПП – регулярно обновляется. А в декабре «Беловежские сыры» ожидают международный сертификат безопасности пищевой продукции – ISO 22000. Что он дает? Такой сертификат является гарантом правильных организации производства и хранения продукции, а также ручается за ее отменное качество.

Сегодня высоковские сыры успешно продаются в России, Украине, Азербайджане и Казахстане. На карте стран-экспортеров появилась и Америка, куда поставляется до 1 тонны сыров в ассортименте ежемесячно. За рубеж экспортируется 80% продукции, а оставшиеся 20% – на прилавках отечественных магазинов. Приобрести «Беловежские сыры» можно практически во всех известных белорусам торговых сетях и в фирменных магазинах «Бел-Морис». А в нашем районе – даже в магазинах райпотребкооперации.

Поставщики сырья остались прежними. В основном это – «Макарово-Агро», «АгроНива» «АгроПелище». Естественно, предприятие вкладывает немалые средства в их развитие.

Есть у «Беловежских сыров» хорошая практика – ездить за опытом в другие страны. В этом году специалисты «Макарово-Агро» побывали в Германии.

– Посмотрев на немецкие фермы, убедились, что мы находимся на достойном уровне. Идем в правильном направлении, – поделился мой собеседник.

В планах предприятия на начало следующего года – создание эксклюзивных сыров по совершенно новому рецепту. Для будущего продукта уже приобрели закваску в стране, которая славится лучшими сырами, – в Италии.

Анастасия ЯНКИНА.

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