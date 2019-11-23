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На свинокомплексе планируют еще больше внимания уделять качеству

24.11.2019 13:31 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Именно со строительства свиноводческого комплекса 36 лет назад и началась история ОАО «Беловежский». А именно –с введения в эксплуатацию цеха племенной фермы и товарного комплекса.

Предпочтительные ранее белорусские породы давно сменились племенными видами из Дании, Ирландии, Англии с более высокой репродуктивностью, хорошей плодовитостью и среднесуточными привесами.

Только на племенной ферме сегодня насчитывается около 10 тысяч голов. С учетом поголовья в цехе-репродукторе, воспроизводства и откорма на комплексе более 120 тысяч свиней. В настоящее время комплекс ОАО «Беловежский» крупнейший в Беларуси.

Возглавляет коллектив, в котором более 350 человек, заместитель гендиректора ОАО «Беловежский», начальник свиноводческого комплекса Павел Павлович ПАВЛОВИЧ.

Рабочий день для большей части сотрудников начинается с восьми утра. После прохождения многочисленных блоков дезинфекции приступают к труду. У работника комплекса много ограничений: на территорию нельзя приносить продукты питания, ограничены самовольные перемещения по комплексу, категорически запрещено на личном подворье держать свиней (в том числе жителям в радиусе 5 км от комплекса) и даже посещать лес.

Безопасность – превыше всего. Работники понимают это. К тому же хозяйство компенсирует ограничения: при отработке рабочего времени выдают бесплатно свинину от 5 кг в месяц, предлагают комплексные обеды. И оплата труда достойная – в среднем тысяча рублей.

Самый ответственный и, так сложилось, исключительно женский участок на комплексе – работа с новорожденными поросятами, свиноматками и поросятами-сосунами.

Продукция выращивания за 10 месяцев увеличилась почти на 9%.

Оптимальный вес животного перед отправкой в убойный цех – 109-110 кг, соответственно после разделки половина туши на выходе весит не меньше 37 кг.

Если раньше среднее время от рождения до убоя животного превышало 200 дней, то сейчас «возраст» свиньи – до 188 дней. А связано это с увеличением среднесуточных привесов. Например, в октябре этот показатель составил 710 граммов. За 10 месяцев текущего года – 667 граммов. Это на 79 больше, чем в аналогичном периоде 2018-го.

Последняя новинка комплекса – система раздачи корма для поросят-отъемышей – позволила перейти с ручного кормления на датские автоматы, которые постепенно смешивают комбикорм с водой до влажной, удобно перевариваемой, мешанки.

Оказывается, ежедневно на свинокомплексе съедают почти 200 тонн комбикорма! Впечатляет. Поэтому в перспективе – акцент на улучшение качественных показателей, при которых «допустимо» уменьшение численности поголовья, но увеличение привесов (потребители ждут более тяжелых туш).

Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

 

 
 
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Именно со строительства свиноводческого комплекса 36 лет назад и началась история ОАО «Беловежский». А именно Сообщение На свинокомплексе планируют еще больше...
 
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