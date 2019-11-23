Вице-премьер Беларуси убежал от журналистов, услышав вопрос про перезахоронение Калиновского

Источник материала: KYKY

22 ноября в Литве огромное количество людей прощались с Кастусем Калиновским и другими повстанцами 1863-1864 годов (о том, что как прошла торжественная церемония, можете посмотреть в нашем материале). В Вильнюс приехали граждане и официальные лица трех стран – Польши, Литвы и Беларуси. Беларускую делегацию возглавлял вице-премьер Игорь Петришенко.

Для начала: Петришенко произнес речь, за которую его освистали. «Уверен, что часовня на кладбище Росса станет местом, куда будут приходить вместе беларусы, литовцы, поляки, украинцы, латыши», – цитирует чиновника «Наша Нива». А затем он добавил, что не следует использовать имя Калиновского в политических целях. Люди отреагировали на это предложение выкриками «Ганьба!»

Позже вице-премьера попытались остановить журналисты «Радые Свабода». Они хотели спросить Петришенко насчет его впечатлений о церемонии перезахоронения Калиновского. Чиновник сперва остановился и даже снял перчатку, но, услышав вопрос, быстро удалился, торопясь на общую встречу с президентом.

И ещё одна новость о беларусах и Калиновском – но уже поприятнее

Как пишет «Белсат», вчера, 23 ноября, фанаты минского клуба «Динамо» во время матча с российским «Авангардом», который прошел недалеко от Москвы, развернули баннер с Калиновским, а также БЧБ-флаги и «Погоню». Правда, местные власти попытались снять баннер. А сам матч беларусы выиграли со счетом 1:2.

Фото обложки: svaboda.org.