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Вице-премьер Беларуси убежал от журналистов, услышав вопрос про перезахоронение Калиновского

24.11.2019 13:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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22 ноября в Литве огромное количество людей прощались с Кастусем Калиновским и другими повстанцами 1863-1864 годов (о том, что как прошла торжественная церемония, можете посмотреть в нашем материале). В Вильнюс приехали граждане и официальные лица трех стран – Польши, Литвы и Беларуси. Беларускую делегацию возглавлял вице-премьер Игорь Петришенко.

Для начала: Петришенко произнес речь, за которую его освистали. «Уверен, что часовня на кладбище Росса станет местом, куда будут приходить вместе беларусы, литовцы, поляки, украинцы, латыши», –  цитирует чиновника «Наша Нива». А затем он добавил, что не следует использовать имя Калиновского в политических целях. Люди отреагировали на это предложение выкриками «Ганьба!»

Позже вице-премьера попытались остановить журналисты «Радые Свабода». Они хотели спросить Петришенко насчет его впечатлений о церемонии перезахоронения Калиновского. Чиновник сперва остановился и даже снял перчатку, но, услышав вопрос, быстро удалился, торопясь на общую встречу с президентом.

И ещё одна новость о беларусах и Калиновском – но уже поприятнее 

Как пишет «Белсат», вчера, 23 ноября, фанаты минского клуба «Динамо» во время матча с российским «Авангардом», который прошел недалеко от Москвы, развернули баннер с Калиновским, а также БЧБ-флаги и «Погоню». Правда, местные власти попытались снять баннер. А сам матч беларусы выиграли со счетом 1:2.

Фото обложки: svaboda.org.

Читайте по теме: Сколько в вас процентов Калиновского? Тест

 
Теги: Новости
 
 
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22 ноября в Литве огромное количество людей прощались с Кастусем Калиновским и другими повстанцами 1863-1864 годов (о том, что как прошла торжественная церемония,...
 
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