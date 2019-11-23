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В польском Гливице пройдет финал «Евровидения-2019»
24.11.2019 15:06 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
youtube.com
В конкурсе принимает участие представительница Беларуси Лиза Мисникова с песней «Пепельный».
Прямую трансляцию шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".
На сцене Arena Gliwice выступят артисты из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и Польши.
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В конкурсе принимает участие представительница Беларуси Лиза Мисникова с песней «Пепельный».
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