Разговоры - путь к успеху. Секреты самого искусного собеседника в мире

Источник материала: Ежедневник



фото: autogear.ru

Кому, как не Ларри Кингу, знать, как правильно строить речь и заинтересовать собеседника разговором?

В ноябре Ларри Кингу исполнилось 86, и он до сих пор выходит в эфир. За свою карьеру Ларри провел более 50 тысяч интервью с публичными персонами. Куда бы вы ни направлялись, — на светский раут, собеседование, свадьбу или деловую встречу, — его советы пригодятся вам, чтобы произвести впечатление умного и приятного человека.

1. Дорога к успеху — в быту или в профессиональной деятельности — вымощена разговорами, и, если вам недостает уверенности в общении, дорога это может оказаться ухабистой.

2. Принцип «как бы чего не вышло» хорош, но в меру. Не стоит из уважения к другим терять уважение к себе.

3. Лучше молчать и быть заподозренным в глупости, чем открыть рот и сразу рассеять все сомнения на этот счет.

4. Говорить — это все равно что играть в гольф, водить машину или держать магазин: чем больше этим занимаешься, тем лучше это выходит и тем большее доставляет удовольствие.

5. Можно прочесть сколько угодно книг, где рассказывается, как выражать своей позой властность или заинтересованность, но, если вы встанете в позу, которая для вас неестественна, в лучшем случае вам будет неудобно, а в худшем — вы будете смешны. А если вы чувствуете себя неудобно, вы и впрямь можете показаться неискренним, хотя на самом деле это не так.

6. Вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», — это главные враги хорошего разговора.

7. Помните, секрет умения вести разговор — это умение задавать вопросы. Мне все вокруг любопытно, и даже на коктейлях я часто задаю свой любимый вопрос: «Почему?». Скажем, какой-то мужчина говорит мне, что переезжает с семьей в другой город. Почему? Какая-то женщина переходит на другую работу. Почему? Кто-то болеет за Mets. Почему?

8. Задавайте вопросы, на которые другим людям нравится отвечать. Поощряйте их к тому, чтобы они рассказывали о себе и своих достижениях. Помните: людей, с которыми вы говорите, собственные нужды и проблемы интересуют в сто раз больше, чем вы и ваши вопросы. Для человека, у которого болит зуб, его зубная боль значит больше, чем голод в Китае с миллионными жертвами.

9. Если вы обнаружили, что наткнулись на жуткого зануду, или просто сочли, что пора закончить затянувшуюся беседу и двинуться дальше, всегда есть безотказный способ прекратить разговор — нужно сказать: «Простите, мне нужно отлучиться в туалет». Если вы сумеете придать своему голосу убедительность, никто на вас не обидится. Вернувшись, можете начинать новый разговор, но на этот раз с кем-то другим.

10. Можно быть величайшим интервьюером и прибегнуть к угрозам, пыткам, подкупу и чему угодно, но если человек для себя решил, что будет помалкивать, его не переубедить. Не принимайте это слишком близко к сердцу, просто найдите другого собеседника.

11. Катастрофа, если вы задаете вопросы из чистой формальности. Как-то утром один человек позвонил своему знакомому Джиму и начал разговор всегдашним: «Привет, Джим, как здоровье?» Джим ответил: — У меня рак легких. — Ну и отлично! Слушай, Джим...

12. Некоторые считают своим долгом присоединиться к дискуссии, чтобы другие запомнили: они в ней участвовали. Лучше прослыть человеком, который открывает рот лишь тогда, когда может высказать веское мнение, нежели пустозвоном, готовым болтать без умолку на любую тему.

13. В светской беседе имеется серьезная опасность — ваш монолог может затянуться настолько, что вы монополизируете разговор и превратитесь из одаренного рассказчика в зануду. «Короче говоря...» Услышав это, готовьтесь, что говорить будут долго. Старайтесь быть кратким; чем больше народа слушает вас, тем короче должны быть ваши рассказы.

14. Застенчивость легче побороть, если подумать, что собеседник, возможно, стесняется не меньше вас. В большинстве случаев это именно так. Стоит напомнить себе об этом — и неловкость исчезнет как по волшебству.

15. Наш век быстродействующих средств массовой коммуникации порождает непрерывные эпидемии модных слов и фраз. Эти модные словечки появляются на свет благодаря массовым увлечениям, событиям и отдельным людям и мгновенно превращается в затертые штампы. Иногда с их помощью вы легко сможете войти в контакт с собеседником, но если вы будете часто её повторять, то вас сочтут недалеким человеком, который не умеет выразить свои мысли.

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