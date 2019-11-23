Источник материала: Виртуальный Брест

Замечательное событие ожидает жителей Полесья – накануне Нового года к ним в гости приедет Имперский русский балет, руководителем которого является Гедиминас Таранда (заслуженный деятель искусств Российской Федерации, российский артист балета литовского происхождения, солист балета Большого театра до 1993 года).

Бресте, Столине, Пинске и даст мастер-классы в Давид-Городке" alt="Имперский русский балет выступит в Бресте, Столине, Пинске и даст мастер-классы в Давид-Городке" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1574599922227250.jpg" style="width: 750px; height: 500px;">



В этом году Имперскому русскому балету исполнилось 25 лет. В рамках юбилея труппа гастролировала в Австралии, Новой Зеландии, Китае, Бразилии, России. В Беларуси она покажет балет «Щелкунчик» под редакцией Гедиминаса Таранды.

Балет «Щелкунчик» – действительно рождественская история на музыку Петра Ильича Чайковского, которая позволит окунуться в атмосферу волшебства и сказки. Рассказ о том, как маленькая девочка превратила уродливую куклу в красивого принца, нравится не только детям, но и взрослым. Главное, что в финале добро побеждает зло.

Между балетной студией Гедиминаса Таранды и Давид-Городокским городским исполнительным комитетом было подписано соглашение о создании в городе над Горынью на базе городского ДК балетного класса. Сейчас он успешно действует.

На официальном открытии балетного класса Гедиминас Таранда обещал, что обязательно привезет в Давид-Городок Имперский русский балет.

26 декабря артисты балета выступят в Столинском городском Доме культуры.

- По предварительной договоренности с руководителем Имперского русского балета Гедиминасом Тарандой, в Столине артисты покажут сюиту из балета «Лебединое озеро», а также сюиту из «Щелкунчика». Из-за небольших размеров сцены невозможно показать балет «Щелкунчик» полностью. Балет будет длиться около двух часов, – рассказала Zarya.by директор Столинского ГДК Екатерина Соколова.

Утром 27 декабря знаменитый коллектив даст мастер-классы в Давид-Городке. Артисты труппы встретятся с воспитанниками балетного класса, с их родителями. Пройдут совместные репетиции, во время которых московские артисты балета поделятся опытом с маленькими балеринами.

Уже вечером 27 декабря Имперский русский балет выступит в Пинске, а 29 декабря – в Бресте.