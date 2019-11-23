Как можно заработать на бытовых отходах и правильно выкинуть строительный мусор?

Источник материала: Виртуальный Брест

Что делать со строительными отходами или негодной бытовой техникой, как распорядиться просроченными лекарствами – для многих вопрос актуальный.





– Через систему сбора желтых контейнеров собираются все пластиковые отходы, а на заводе они подлежат досортировке. ПЭТ-бутылки сортируются на бесцветные, белые, цветные. Отдельно – полиэтиленовые пакеты, – поясняет начальник отдела экологии и внешних связей Брестского мусороперерабатывающего завода Наталья Трифонова. – Бумага, которую собираем в зеленые контейнеры, тоже сортируется, исходя из тех или иных ее качеств. Если выбрасывать бумагу с пищевыми отходами, она загрязняется и теряет все свои потребительские качества, а тогда отправлять ее в дальнейший хозяйственный оборот для переработки не всегда возможно. Именно поэтому в Бресте установлены контейнеры для отдельного сбора бумаги (зеленый), пластика (желтый) и стекла (синий).

В городе привлекают внимание урны в виде батареек, о предназначении которых догадаются даже малыши. Такие урны можно увидеть при входе в торговые объекты, общественные здания, спорткомплексы. Батарейки относятся к отходам первого класса опасности, поэтому выбрасывать их в мусоропровод недопустимо!

– Думаю, совсем не сложно, идя в магазин, положить в карман пару отработанных батареек, чтобы выбросить их в специально предназначенный контейнер, – говорит Наталья Трифонова. – Этот отход содержит большое количество тяжелых металлов, которые при соприкосновении с водой либо с землей начинают выделять вредные вещества, загрязняя окружающую среду.

К сожалению, не все взрослые люди задумываются об этом. А еще, как отмечает специалист, в Бресте большая проблема со сбором крупногабаритных и строительных отходов, а также листвы. Кто не знает, как правильно распорядиться этим мусором, вовсе не освобождаются от административной ответственности.

Согласно Закону «Об обращении с отходами» (статья 17, пункт 2), если оператор по сбору отходов (в областном центре это Брестский мусороперерабатывающий завод) создал условия для раздельного сбора, физические лица обязаны их соблюдать! Во втором пункте статьи 15.63 КоАП Республики Беларусь прописано, что нарушение требования законодательства об обращении с отходами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин (кстати, за последние два года по данным фактам привлечено 8 человек).

– К сожалению, несмотря на запреты, брестчане устраивают свалки, и самые проблемные в этом плане места расположены за домом номер 120 по бульвару Космонавтов и возле Полесского вокзала на улице Октябрьской в районе дома номер 13. Люди там складируют обрезки деревьев. Почему те или иные отходы мы оставляем в не предназначенных для них местах? – удивляется Наталья Трифонова. – Позвонив на телефон горячей линии 50-40-41, можно узнать, куда отвезти разного рода мусор. В том числе старую мебель, бытовую технику, автошины и так далее. У нас есть график установки контейнеров для сбора крупногабаритных отходов в многоквартирном секторе. У ЖЭСов имеется график объезда контейнерных площадок нашей техникой. Эту информацию можно уточнить по указанному номеру или на сайте мусороперерабатывающего завода bmpz.by (разделы: клиентам – физические лица – г. Брест (либо: Брестский район / г. Жабинка и Жабинковский район)). Узнав ближайший день, отходы можно оставить на специальной площадке уже накануне вечером.

На том же сайте также есть информация о размещении приемных пунктов. Например, крупногабаритный мусор можно отвезти по адресам: ул. Генерала Тимофеева, 29А (за микрорайоном «Южный»); переулок Городской, 5 (за кладбищем Плоска). Как вариант – заказать услугу сбора и вывоза отходов.





– Строительный мусор – исключаемый вид отходов, который не подлежит сбору через систему контейнеров, установленных возле наших домов, – обращает внимание специалист. – Если в результате ремонта собралось много строительного мусора, по телефону горячей линии, а также связавшись напрямую с мастером (тел. 59-21-95), можно оставить заявление на заказ контейнера, предназначенного для сбора не более 3 тонн строительных отходов. Стоимость такой услуги на согласованную дату составляет 75 рублей. Если такого мусора не очень много, можно самим обратиться в приемный пункт, где за одну тонну попросят заплатить 30 рублей.

Крупногабаритные и текстильные отходы, автошины принимаются безвозмездно, а вот за отслужившую свой век бытовую технику человек может получить вознаграждение: 25 копеек за 1 килограмм.

Сдавшему в приемные пункты люминесцентные и компактные лампы заплатят 7 копеек за штуку, за 1 кг отработанного масла дадут столько же. Полипропиленовая тара (ящики, ведра) тем же весом «потянет» на 8 копеек, а цветные ПЭТ-бутылки «принесут» 20 копеек, молочные и кефирные – две. За килограмм канистры, флаконов, труб выдадут 10 копеек, за тысячу грамм тарного стеклобоя – 8 копеек, макулатуры – 10.

Бумагу, стекло и пластмассу можно сдать еще и по адресу: бульвар Космонавтов, 33/ 1. Кстати, мыть пластиковые стаканчики и стеклянные бутылки при этом необязательно.

Отдельная тема – избавление от медицинских отходов. Найдя в аптечке несколько просроченных таблеток, их можно просто выбросить в мусорное ведро, небольшое количество жидкости – слить в канализацию, но если собралось много ненужных упаковок лекарственных средств, их лучше отвезти по адресу: ул. Генерала Тимофеева, 29-А, где располагается специальный контейнер красного цвета.

Осень радует глаз золотым листопадом, но и создает проблему, связанную с уборкой листвы. На сайте Брестского мусороперерабатывающего завода есть график вывоза пакетов с листвой от населения, проживающего в частном секторе. Объезд территории происходит по заявительному принципу (на основании оставленных заявок).

– В период с 6 октября по 24 ноября завод производит организованный вывоз листвы и растительности от населения частного сектора на безвозмездной основе, – обращает внимание Наталья Трифонова. – Выставлять отходы необходимо в 8.30, упакованными в отдельные пакеты весом не более 15 килограмм. Если листву нужно вывезти срочно, то следует обращаться на площадку за кладбищем Плоска, которая на балансе предприятия «Коммунальник». Крупные ветки, выкорчеванные пни принимают на по улице Воинов-интернационалистов (там древесные отходы дробят в щепу).

Новый год не за горами, а значит, со временем встанет вопрос выброса новогодних елок. Давайте сделаем это тоже правильно, помня, что в определенные дни специальная машина будет осуществляться объезд территории. За нужной информацией обратимся на сайт Брестского мусороперерабатывающего завода или по уже указанному номеру – 50-40-41.