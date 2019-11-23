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На пожарах в Брестской области за сутки погибло 2 человека
24.11.2019 15:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 6-00 23.11.2019 до 6-00 24.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Лунинецком,
фото - иллюстрация
В аг. Лунин по ул. Крестьянской Лунинецкого района произошел
В г. Ивацевичи по ул. Максима Танка произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1976 г.р. Огнем повреждена внутренняя деревянная отделка на площади 10 кв.м. Причина пожара устанавливается.
В д. Тиунцы Барановичского района по ул. Лесной произошел пожар в кирпичном гараже, принадлежащем гр-ну 1965 г.р. Огнем уничтожена кровля гаража, повреждено имущество, уничтожен легковой автомобиль «Фольксваген Джетта» 1989 г.в. Причина пожара устанавливается.
В аг. Рубель Столинского района по ул. Советской произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1969 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается.
В д. Дубок Брестского района по ул. Центральной произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежность устанавливается. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. В огне погиб временно проживавший гр-н 1969 г.р. Причина пожара устанавливается.
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С 6-00 23.11.2019 до 6-00 24.11.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Лунинецком, Ивацевичском, Барановичском, Столинском и Брестском районах)....
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