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Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)
24.11.2019 15:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Фотографии сделаны в самом начале первого тайма, на данный момент игра продолжается, брестчане впереди!
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Фотографии сделаны в самом начале первого тайма, на данный момент игра продолжается, брестчане впереди!
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