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Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

24.11.2019 15:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Фотографии сделаны в самом начале первого тайма, на данный момент игра продолжается, брестчане впереди!

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

Посмотрите, как идёт игра на стадионе "Брестский" с высоты (с квадрокоптера)

 
 
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  Фотографии сделаны в самом начале первого тайма, на данный момент игра продолжается, брестчане впереди!
 
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