Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Источник материала: Виртуальный Брест

24 ноября в Бресте на площади Ленина в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года. Пришедшие на площадь обсуждали посещение аккумуляторного завода 21 ноября председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком.





Фото Валерия Цапкова / zarya.by

2 ноября на встрече Рогачука с жителями региона один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк выразил озабоченность статусом предприятия. По его данным, вопреки решению госорганов, аккумуляторный завод работает.

На это Рогачук пообещал обратиться к руководству ООО «АйПауэр» с просьбой посетить аккумуляторный завод вместе с группой противников этого предприятия, чтобы убедиться, что завод не работает.

Инициативная группа предоставила в горисполком список своих активистов. Однако ООО «АйПауэр» исключило из списка Дмитрия Бекалюка и Демьяна Лепесевича, так как они якобы на данное время являются ответчиками в рамках судебного разбирательства о защите деловой репутации ООО «АйПауэр».

После того, как Бекалюка, Лепесевича и ряда других активистов 21 ноября не пустили на производство, включенные в этот список противники завода отказались от посещения завода. В итоге завод в этот день посетили лишь руководитель города, приглашенные СМИ и представитель администрации СЭЗ «Брест».

Активисты возмущены, что экспертов, в том числе Бекалюка, не пустили на завод. Елена Макаревич заявила, что без этих «технически грамотных людей» активистам «на заводе делать нечего». Многие считают, что специалистов не пустили осознанно, поскольку заводу «есть что скрывать».

По словам Бекалюка, они хотели посмотреть, что реально происходит на предприятии. Они считают, что после распоряжения о приостановлении строительства завода в начале лета предприятие осуществляло производственную деятельность. Также он отметил, что в списке для посещения завода от общественности появились люди, которых они не заявляли.

«Учитывая, как у нас провели парламентские выборы, в этот список можно было бы включить как “специалиста” Марию Василевич», – прокомментировал Бекалюк.

На сайте областной газеты «Заря» в материале о посещении аккумуляторного завода Рогачуком приводятся следующие его слова:

«Для того чтобы разбираться в приготовлении яичницы, совсем не обязательно самому нести яйца. Точно так же, перефразируя это выражение, можно сказать: для того, чтобы понять, что предприятие работает или не работает, совсем не обязательно быть глубоким специалистом в данном технологическом процессе, — подчеркнул Александр Рогачук , подводя итоги экскурсии по заводу и комментируя возникшую ситуацию с представителями общественности. — Я думаю, мы получили исчерпывающий ответ на вопрос, работает ли завод. Понятно — что предприятие не работает, не осуществляет производственную деятельность. Я делаю вывод, что кому-то такой ответ не нужен и не вписывается в определенный сценарий соответствующих действий».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение руководителя области Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В июле проект аккумуляторного завода под Брестом получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

14 облисполком августа уведомил «АйПауэр» о прекращении договора, потребовав вернуть средства в инновационный фонд в добровольном порядке в течение месяца с даты уведомления.

16 сентября компания «АйПауэр» отозвала проектную документацию аккумуляторного завода с государственной экологической экспертизы — «по причине необходимости всестороннего и более полного отображения информации о внесенных изменениях».