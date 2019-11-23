ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское "Динамо" ведёт в домашнем поединке против гостей из "Витебска"

24.11.2019 15:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Матч начался в 14.00, все желающие как обычно не успели попасть на трибуну, этот процесс продолжается. В толпе можно встретить перекупщиков, которые предлагают билеты. На всех мест не хватило, они был распроданы очень быстро.

Брестское "Динамо" ведёт в домашнем поединке против гостей из "Витебска"

Напомним расклад на оставшиеся два тура. Для чемпионства Бресту можно набирать два очка в оставшихся двух турах. Если динамовцы Бреста все проигрывают на финише, а БАТЭ побеждает, то чемпионами станут борисовчане.

Брестское "Динамо" ведёт в домашнем поединке против гостей из "Витебска"

В Бресте футбол с трибун наблюдают весьма влиятельные люди (справа налево): Виктор Лукашенко и Владимир Базанов.

Брестское "Динамо" ведёт в домашнем поединке против гостей из "Витебска"

В Бресте перед матчем минута молчания в память о советском футболисте Василие Курилове, чья судьба была тесно связана с брестским «Динамо».

Брестское "Динамо" ведёт в домашнем поединке против гостей из "Витебска"

Брестское "Динамо" ведёт в домашнем поединке против гостей из "Витебска"

Мы сделали для вас несколько фото и видео, чтобы вы оценили эту атмосферу праздника.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Матч начался в 14.00, все желающие как обычно не успели попасть на трибуну, этот процесс продолжается. В толпе можно встретить перекупщиков, которые предлагают...
 
Новости дня
Новости разные
 
В польском Гливице пройдет финал «Евровидения-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика