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Брестское "Динамо" ведёт в домашнем поединке против гостей из "Витебска"
24.11.2019 15:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Матч начался в 14.00, все желающие как обычно не успели попасть на трибуну, этот процесс продолжается. В толпе можно встретить перекупщиков, которые предлагают билеты. На всех мест не хватило, они был распроданы очень быстро.
Напомним расклад на оставшиеся два тура. Для чемпионства Бресту можно набирать два очка в оставшихся двух турах. Если динамовцы Бреста все проигрывают на финише, а БАТЭ побеждает, то чемпионами станут борисовчане.
В Бресте футбол с трибун наблюдают весьма влиятельные люди (справа налево): Виктор Лукашенко и Владимир Базанов.
В Бресте перед матчем минута молчания в память о советском футболисте Василие Курилове, чья судьба была тесно связана с брестским «Динамо».
Мы сделали для вас несколько фото и видео, чтобы вы оценили эту атмосферу праздника.
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