Источник материала: Виртуальный Брест

Матч начался в 14.00, все желающие как обычно не успели попасть на трибуну, этот процесс продолжается. В толпе можно встретить перекупщиков, которые предлагают билеты. На всех мест не хватило, они был распроданы очень быстро.





Напомним расклад на оставшиеся два тура. Для чемпионства Бресту можно набирать два очка в оставшихся двух турах. Если динамовцы Бреста все проигрывают на финише, а БАТЭ побеждает, то чемпионами станут борисовчане.





В Бресте футбол с трибун наблюдают весьма влиятельные люди (справа налево): Виктор Лукашенко и Владимир Базанов.





В Бресте перед матчем минута молчания в память о советском футболисте Василие Курилове, чья судьба была тесно связана с брестским «Динамо».









Мы сделали для вас несколько фото и видео, чтобы вы оценили эту атмосферу праздника.