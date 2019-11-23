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Не тронь меня, завоняю. Или несколько слов о сословной структуре белорусского общества

24.11.2019 15:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вонь, т.е. специфический запах – эффективное средство защиты, но в природе к нему, как правило, прибегают слабые (клопы, хорьки, скунсы и т.д.). Особенность нашего времени – монополизация права на вонь сильными.

Не тронь меня, завоняю. Или несколько слов о сословной структуре белорусского общества
Интересный парадокс: при доминировании в национальной культуре толерантности главной характеристикой белорусской оппозиции является оголтелость. Естественно, такой оппозиции не место в парламенте. Кроме шума и гадости, ничего иного в законодательном органе страны от нее ожидать не приходится.
С гарантом Конституции не поспоришь. Свои знания о белорусской оппозиции он черпает не из аналитических записок компетентных органов, а прямо «от жизни». Не зря же он неоднократно заявлял, что сам «вышел из оппозиции», разумеется, оппозиции конструктивной. 

К сожалению, как показали дальнейшие события, конструктивный этап в развитии белорусской оппозиции оказался недолгим. Первые президентские выборы (1994) подвели под ним черту. Все логично, т.к. будущий гарант был единственным носителем конструктивности. Покинув оппозицию, он забрал ее с собой и с тех пор регулярно демонстрирует Urbi et orbi (городу и миру) свою конструктивность с вершины властной верти-кали. Иных мест, где бы пребывала конструктивность, в Беларуси не осталось.

В качестве свежего примера приведу фрагмент из беседы гаранта Конституции с журналистами 17 ноября на избирательном участке № 506 Старовиленского избирательного округа № 105 Центрального района Минска: «Жестко – это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Я тут сам виноват, что сдерживал их: давайте по-человечески, спокойно. <…> Отвернем голову, повыворачиваем руки тем, кто будет себя подобным образом вести».

Толерантность, однако! В какой еще стране, претендующей на звание европейской, га-рант Конституции так доходчиво способен объяснить, что отворачивать головы и выворачивать руки своим политическим оппонентам следует по-человечески спокойно (как это умеют милиционеры делать)?! Иначе можно скатиться до бойцов из ЧВК «Вагнера», чей профессионализм в вопросах расчленения тел недавно был продемонстрирован в интернете. 

Спокойствие, главное спокойствие, и тогда вы не споткнетесь об оторванную голову, не поскользнетесь в луже крови и не лишитесь сна, как это случилось в Бресте с одним из председателей участковой избирательной комиссии.

Непростая это работа


Белорусская толерантность идет рука об руку со справедливостью. Мне возразят, о ка-кой справедливости можно вести речь, если при формировании участковых избирательных комиссий от Партии БНФ и ОГП через административное сито просочилось 6,3% представителей, а от Белорусской социально-спортивной партии – 96,3%.

Не вижу повода для возражений. Лица тех, кто осмеливается задавать подобные вопросы, явно не обезображены интеллектом. Все дело в том, что белорусское общество и в XXI веке все еще остается сословным.

«Сословия, – поясняет российский социолог Симон Кордонский, – это группы, создаваемые государством для решения своих задач. В отличие от классов, которые возникают в ходе расслоения по уровню потребления, сословия создаются для нейтрализации угроз. Например, сословие военнослужащих создано для отражения военной угрозы, а гражданских служащих – для нейтрализации угроз, связанных с нарушением распределительной социальной справедливости. Каждому сословию для его деятельности «полагаются» ресурсы, количество которых ограничено. Ресурсы распределяются государством». 

В сословном обществе – сословная справедливость. Никого же не удивляет тот факт, что дворянин мог выпороть своего крепостного. Так почему же удивляет право современных милиционеров на откручивание голов и выворачивание рук представителям низших сословий. Главное, чтобы подобные действия проводились по-человечески спокойно. А кто осмелится утверждать, что в Беларуси главное не соблюдается?

Непростая эта работа. Ох, непростая. 

Куча физических лиц


Силовики – важная составляющая высшего сословия. Тягаться с ними способны только государственные чиновники, с которыми представителям низших сословий приходится взаимодействовать гораздо чаще, чем с силовиками. 

Поэтому приглядимся к ним внимательнее, и поможет нам в этом российский историк Василий Ключевский (1841-1911): «…в XIX в. дворянство пристроено было к чиновничеству как его плодовитейший рассадник, и в половине этого века Россия управлялась не аристократией и не демократией, а бюрократией, т. е. действовавшей вне общества и лишенной всякого социального облика кучей физических лиц разнообразного происхождения, объединенных только чинопроизводством. Таким образом, демократизация управления сопровождалась усилением социального неравенства и дробности. Это социальное неравенство еще усилилось нравственным отчуждением правящего класса от управляемой массы» («Курс русской истории», лекция XLI). 


«Куча физических лиц», действующая вне общества и лишенная социального облика. Лучше и не скажешь. И это куча, если ее тронуть, начинает… вонять. 
Фразеологизм (устойчивое словосочетание), вынесенный в заголовок статьи, я позаимствовал у своего деда. Он не претендовал на авторство, т.к. позаимствовал его у своего деда, моего прапрадеда, воевавшего еще в Крымскую войну (1853-1856). Дед от боевых действий также в стороне не остался. Он воевал в Первую мировую, Гражданскую и пришел инвалидом со Второй мировой. 

Вонь, т.е. специфический запах – эффективное средство защиты, но в природе к нему, как правило, прибегают слабые (клопы, хорьки, скунсы и т.д.). Особенность нашего времени – монополизация права на вонь сильными.

Пороть на конюшне своих политических оппонентов сегодня себе дороже. Как никак, а желание выглядеть европейцами дает о себе знать, да и без такого маскарада рассчитывать на приход инвесторов не приходится. Поэтому проще изображать из себя человека, чье достоинство было незаслуженно оскорблено. 

В XIX веке оскорбленные аристократы вызывали своих обидчиков на дуэль. Аристократов сегодня днем с огнем не найти. Их место заняли лица, «разнообразного происхождения», объединенные «только чинопроизводством».
Только попробуйте их тронуть, например, задав неудобный вопрос. Мало не покажется. Они тут же перейдут на личности и приравняют вас к врагам государства и нашей не-зависимости. Короче, вони не оберетесь.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Вонь, т.е. специфический запах – эффективное средство защиты, но в природе к нему, как правило, прибегают слабые (клопы, хорьки, скунсы и т.д.). Особенность нашего...
 
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