«Успокоился только тогда, когда жена потеряла сознание»: в Могилеве мужчина жестоко избил свою женщину

На место происшествия оперативно прибыл старший участковый инспектор.





Об этом сообщают в УВД Могилевского облисполкома.





Установлено, что на момент избиения в доме находились трое маленьких детей, младшему из которых исполнилось 6 лет.





Правоохранители выяснили, что в тот вечер мужчина вернулся домой в пьяном состоянии. Обвинив свою жену в изменах, он нанес ей как минимум 15 ударов руками.





После этого принялся душить. Успокоился только тогда, когда женщина потеряла сознание. Домашнего тирана даже не остановили слезы детей, которые стали свидетелями картины жестокого домашнего насилия.





Доведя свою жену до бессознательного состояния, он отправился на балкон курить. В этот момент женщина пришла в себя и позвонила в милицию.





Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.