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Туалетный рейтинг: Беларусь находится на уровне развитых стран
Источник материала: Партизан
673 миллиона человек в мире по-прежнему не имеют доступа к туалетам.
Беларусь по доступу к туалетам – на уровне развитых стран. Об этом можно судить по инфографике, составленной немецкой компанией Statista, пишет
Согласно опубликованной компанией информации, несмотря на значительный прогресс, произошедший за последние два десятилетия, 673 миллиона человек в мире по-прежнему не имеют доступа к туалетам. Однако ситуация в этом направлении улучшается довольно динамично. Если в 2000 году пятая часть человечества ходило по нужде на открытом воздухе, то в 2017 году таких осталось 9%.
Как показывает инфографика, проблемы с сортирами испытывают преимущественно страны Африки, Азии и Латинской Америки, то есть государства так называемой “дальней дуги”.
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673 миллиона человек в мире по-прежнему не имеют доступа к туалетам.
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