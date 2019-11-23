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Туалетный рейтинг: Беларусь находится на уровне развитых стран

24.11.2019 15:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

673 миллиона человек в мире по-прежнему не имеют доступа к туалетам.

Беларусь по доступу к туалетам – на уровне развитых стран. Об этом можно судить по инфографике, составленной немецкой компанией Statista, пишет thinktanks.by.

Согласно опубликованной компанией информации, несмотря на значительный прогресс, произошедший за последние два десятилетия, 673 миллиона человек в мире по-прежнему не имеют доступа к туалетам. Однако ситуация в этом направлении улучшается довольно динамично. Если в 2000 году пятая часть человечества ходило по нужде на открытом воздухе, то в 2017 году таких осталось 9%.



Как показывает инфографика, проблемы с сортирами испытывают преимущественно страны Африки, Азии и Латинской Америки, то есть государства так называемой “дальней дуги”.
 
 
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673 миллиона человек в мире по-прежнему не имеют доступа к туалетам.
 
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