Туалетный рейтинг: Беларусь находится на уровне развитых стран

thinktanks.by . Беларусь по доступу к туалетам – на уровне развитых стран. Об этом можно судить по инфографике, составленной немецкой компанией Statista, пишет





Согласно опубликованной компанией информации, несмотря на значительный прогресс, произошедший за последние два десятилетия, 673 миллиона человек в мире по-прежнему не имеют доступа к туалетам. Однако ситуация в этом направлении улучшается довольно динамично. Если в 2000 году пятая часть человечества ходило по нужде на открытом воздухе, то в 2017 году таких осталось 9%.











