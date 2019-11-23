ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бешеный волк напал на деревню в Сенненском районе, от него отбились петардами. А потом устроили облаву с тепловизорами

24.11.2019 14:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сельчане отбивались от бешеного хищника, напавшего в Сенненском районе на пенсионерку и едва не загрызшего лайку.

О нападении на женщину сообщила районная газета «Голас Сенненшчыны». По информации издания это случилось вечером, когда сельчанка вышла на улицу, передать вещи человеку, отправлявшемуся в Витебск.

Внезапно она почувствовала боль в ноге и успела разглядеть как будто хвост собаки. В доме женщине обработали рану перекисью водорода и забинтовали. А затем ее муж на авто поехал по деревне разыскивать напавшее животное.

Примерно в 150 метрах от дома в свете фар он увидел волка. Хищник не испугался машины и не уходил с дороги. Водитель нажала на клаксон, а потом попытался сбить его своей легковушкой. Он ощутил столкновение с животным, однако, когда вышел из салона, не обнаружил его тела.

Вернувшись домой, сельчанин позвонил в милицию, чтобы сообщить о нападении хищника. В это время зашлась лаем привязанная во дворе лайка. Как оказалась она схватилась с волком, вновь пришедшим к подворью.


Хозяйка собаки не растерялась и вооружила мужа петардами. С помощью пиротехники удалось отогнать бешеного зверя от домашнего любимца и защитника.

Вскоре в деревню прибыли медики, чуть позже — наряд милиции. Через несколько часов подтянулись поднятые по тревоге егеря из Богушевского лесхоза.

Найти волка удалось уже за пределами деревни, его застрелили из карабина оснащенного тепловизором. Анализы подтвердили, что хищник был болен бешенством. Поэтому пострадавшая женщина и ее домашний питомец получили специальную вакцину, их жизни ничего не угрожает.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сельчане отбивались от бешеного хищника, напавшего в Сенненском районе на пенсионерку и едва не загрызшего лайку.
 
Новости дня
Новости разные
 
В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • недорогие кожаные и итальянские сумки вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика