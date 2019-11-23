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Немецкий министр призвал признать доступ к интернету основным правом человека

24.11.2019 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер сравнил свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

Свободный доступ к интернету должен стать одним из основных прав человека. Такое мнение высказал в воскресенье, 24 ноября, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Свободный доступ к Всемирной паутине "должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире", подчеркнул Альтмайер. Он сравнил право на свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание, передает "Немецкая волна".

Кроме того, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой, отметил немецкий министр. Этого подхода следует придерживаться не только правительствам, но и негосударственным структурам, заявил Петер Альтмайер.

В Берлине 25 ноября откроется форум по управлению интернетом. В пятидневном мероприятии примут участие представители телекоммуникационных компаний, правительств и некоммерческих организаций.
 
 
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Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер сравнил свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.
 
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