Не так мы себе «Погоню» представляли: вице-премьер Беларуси убежал от журналистов, услышав вопрос про перезахоронение Калиновского

Для начала: Петришенко произнес речь, за которую его освистали. «Уверен, что часовня на кладбище Росса станет местом, куда будут приходить вместе беларусы, литовцы, поляки, украинцы, латыши», – цитирует чиновника. А затем он добавил, что не следует использовать имя Калиновского в политических целях. Люди отреагировали на это предложение выкриками «Ганьба!»