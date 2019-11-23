поздравлении , передает "Еврорадио" . "Мы высоко ценим вас как выдающегося мастера современности и нашего хорошего друга. Уверен, что ваша многогранная творческая деятельность и дальше будет насыщена новыми оригинальными идеями и интересными проектами", — говорится в, передает





Эмир Кустурица приезжал в Беларусь в 2010 году, незадолго до президентских выборов. Тогда он был всерьёз увлечен идеей снять фильм о Фёдоре Достоевском и не был уверен, что сумел бы сделать фильм об Александре Лукашенко. А вот встретиться с Лукашенко у него тогда получилось.





"Это была очень приятная встреча. Я помню его еще со времен, когда он поддержал наш народ во время бомбардировки, и за это я ему очень благодарен. Это была встреча с очень сильной личностью. Может, кому-то это не нравится, но это очень сильная личность, — рассказывал после этой встречи Кустурица. — Я ему сказал, что мне очень нравится оригинальность этой страны и рассказал ему о некоторых теориях, существующих относительно государств, переходящих от коммунизма и социализма к капитализму. Согласно этой теории, насколько медленнее страна переходит к капитализму, настолько для нее лучше. У вас очевидно, что этот процесс не идет быстро. Возможно, для вас это и не очень удобно, но, поскольку я человек прошлого и будущего, я надеюсь, что в будущем вам будет все лучше и лучше".







