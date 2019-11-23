ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил "большого болельщика Беларуси" Кустурицу с юбилеем

24.11.2019 13:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

24 ноября сербскому режиссёру Эмиру Кустурице исполняется 65 лет. Александр Лукашенко поздравил его с днём рождения.

"Мы высоко ценим вас как выдающегося мастера современности и нашего хорошего друга. Уверен, что ваша многогранная творческая деятельность и дальше будет насыщена новыми оригинальными идеями и интересными проектами", — говорится в поздравлении, передает "Еврорадио".

Эмир Кустурица приезжал в Беларусь в 2010 году, незадолго до президентских выборов. Тогда он был всерьёз увлечен идеей снять фильм о Фёдоре Достоевском и не был уверен, что сумел бы сделать фильм об Александре Лукашенко. А вот встретиться с Лукашенко у него тогда получилось.

"Это была очень приятная встреча. Я помню его еще со времен, когда он поддержал наш народ во время бомбардировки, и за это я ему очень благодарен. Это была встреча с очень сильной личностью. Может, кому-то это не нравится, но это очень сильная личность, — рассказывал после этой встречи Кустурица. — Я ему сказал, что мне очень нравится оригинальность этой страны и рассказал ему о некоторых теориях, существующих относительно государств, переходящих от коммунизма и социализма к капитализму. Согласно этой теории, насколько медленнее страна переходит к капитализму, настолько для нее лучше. У вас очевидно, что этот процесс не идет быстро. Возможно, для вас это и не очень удобно, но, поскольку я человек прошлого и будущего, я надеюсь, что в будущем вам будет все лучше и лучше".


Кустурица называл себя "большим болельщиком Беларуси", а про Минск сказал, что "так должны выглядеть все города мира". В 2010-е застраивать столицу Беларуси взялись компании сербских бизнесменов Братьев Каричей. Некоторые примечательные места Минска их новые здания изменили до неузнаваемости. Интересно, что бы теперь сказал об этом Эмир Кустурица.
 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 ноября сербскому режиссёру Эмиру Кустурице исполняется 65 лет. Александр Лукашенко поздравил его с днём рождения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика