От самой бедной команды до чемпионства. Каким был путь брестского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо» — новый чемпион Беларуси по футболу. Несмотря на то, что чемпионства от брестчан ждали не первый сезон, не стоит забывать, что еще несколько лет назад это был самый бедный клуб высшей лиги. Обозреватель SPORT.TUT.BY Кирилл Клименков вспоминает, как команда прошла путь от нищеты до покупки звезд и долгожданного титула.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

12 мая 2015 года

Команда начинает сезон с большими финансовыми проблемами. Дошло даже до того, что у клуба не было свежей экипировки! Проблему пришлось решать самым активным болельщикам.

«В сборе денег принимали участие все активисты клуба болельщиков — около 30−35 человек. Мы собрали деньги и купили комплекты формы в Польше. Внутри клуба мы голосование устраивали, выбирали модели формы. В конечном итоге пришли к единому мнению: купили майку и трусы. Майки с номерами и фамилиями, написанными на белорусском языке. Команда про это не знает, это сюрприз», — рассказал в редакции «Брестской Газеты» накануне — в понедельник 11 мая — член клуба болельщиков Александр.

«Этим подарком мы хотели отблагодарить команду, потому что ребята в Кубке боролись до последней минуты и в чемпионате одержали две волевые победы. Мы с ними в детский дом в Дивин ездим, они всегда откликаются. Ни разу никто не отказывал. Все, кого звали, приезжали. Рома Василюк с супругой и детьми — в первых рядах. Ребята из интерната, когда его видят, то у них аж руки трясутся», — добавил болельщик.



Фото: dynamo-brest.com

16 ноября 2015 года

К этому моменту белорусский футбол уже активно транслировался в интернете, правда, преимущественно с одной камеры. Но проблема возникла у брестчан с другим оборудованием. Для передачи сигнал требовался хороший интернет, а денег 3G-модем у «Динамо» не нашлось. Чтобы спасти ситуацию, клуб попросил болельщиков помочь пресс-службе с «триджиком». Те помогли.

Начало 2016 года

Сезон-2015 брестчане закончили на 12-м месте из 14, а в новом чемпионате клубу предрекали неминуемый вылет. Стоит отдать должное команде, которая, хоть и находилась во второй половине таблицы, но часто давала бой более успешным клубам. Правда, некоторые победы были с душком .

В любом случае, брестчане сражались, хотя риск вылета все еще был очень высок.

Лето 2016 года

Именно три года назад случился перелом в истории брестского «Динамо». Появилось сообщение о покупке команды арабской компанией Sohra Overseas. Тогда все говорили о шейхах, но на деле за сделкой стоял уроженец Брестчины Александр Зайцев. Клуб расплачивается с долгами и усиливается рядом футболистов тонущей «Белшины». Самые звездные новички — Джоэл Фамейе и Леандро Торрес. «Динамо» уверенно выполняет задачу по сохранению места в элите и занимает позицию в середине турнирной таблицы.



Фото: ФК «Шахтер»

Межсезонье 2017

Перед новым сезоном клуб затеял серьезную реконструкцию состава. Брестчане, ставшие в предыдущем сезоне восьмыми, больше не собирались бороться во второй половине таблицы. Среди самых громких трансферов: вратарь Жереми Малерб, защитники Максим Витус, Андрей Лебедев, полузащитники Чиди Осучукву, Алексей Легчилин.

Клуб также активно работает в медиа-пространстве. Пресс-атташе «Динамо» становится Мисс Беларуси Ольга Хижинкова, клуб открывает подразделение киберспорта, на трибунах собираются аншлаги.

Брестчане называются одним из главных соперников БАТЭ. Новым главным тренером был назначен Владимир Журавель.

Сезон 2017

Если в чемпионате клуб сражается преимущественно за пределами первой тройки, то в Кубке Беларуси добирается до финала и в драматичной серии пенальти обыгрывает солигорский «Шахтер».

Впервые за 10 лет Брест играет в Еврокубках, но без вариантов уступает австрийскому «Альтаху» (1:1, 0:3) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Летом клуб совершает еще несколько впечатляющих трансферов, ясно давая понять, что сражаться с клубом за футболиста почти нереально. В Брест переезжают Олег Веретило, Павел Нехайчик и, конечно же, Артем Милевский.

Правда, трансферы не сильно помогают брестчанам. Команда с трудом занимает четвертое место, что вряд ли соответствовало ожиданиям руководства и болельщиков.



Фото: ФК «Динамо-Брест»

Межсезонье-2018

Новым тренером «Динамо» становится вице-чемпион Европы-1996 Радослав Латал, а клуб вновь активно работает на трансферном рынке. Брестчан усилили вратарь Александр Гутор, защитник Яннис Каргас, полузащитник Желько Филиппович, форвард Сандро Готал.

Но главным приобретением стал Павел Савицкий. Один из топовых игроков чемпионата переехал в Брест в качестве свободного агента, но гродненцы уверяли, что сделано это с нарушением регламента.

Разбирательства шли более года, Зайцев даже грозился снять команду и отправить в другой чемпионат, обещал, что за Савицкого «Динамо» никогда не заплатит, но все-таки согласился перевести деньги в Гродно, когда команда оказалась под угрозой недопуска к чемпионату.

Сезон 2018

Команда начинает с двух важных побед над БАТЭ — в Суперкубке и финале Кубка. В чемпионате же дела не клеятся. Брестчане располагаются в середине турнирной таблицы и еще до конца первого круга увольняют Латала. Какое-то время командой руководит Сергей Ковальчук, но вскоре его меняет Алексей Шпилевский. Назначение 30-летнего тренера из системы «РБ Лейпцига» стало шоком не только для болельщиков, но и для футболистов команды.



Фото: ФК «Динамо-Брест»

Нового тренера не принимают лидеры команды, а вскоре контракты с Милевским и Гавриловичем было разорваны. Причина — нарушение режима футболистами. Павел Савицкий некоторое время провел в дубле.

При Шпилевском команда показывает яркий футбол, много забивая, но и пропуская немало. Клуб проходит в Лиге Европы греческий «Атромитос» (4:3, 1:1), но уступает в следующем раунде кипрскому «Аполлону» (0:4, 1:0).

Летом клуб вновь усиливается, подписывая Быкова, Хобленко, Дуарте, Нойока, Кривца и Кисляка, меняет Шпилевского на Марцела Личку, но ситуацию исправить не удалось. Шестое место не позволило брестчанам даже зацепиться за Еврокубки.

16 июля 2018 года

В этот день в Брест прилетает легендарный Диего Марадона . Никто так и не понял, какая роль в реальности была у Диего. То ли президент команды, то ли почетный председатель. Сам себя он сначала даже тренером называл.

За сутки в Бресте Марадона дал странную пресс-конференцию, прокатился по стадиону на Хаммере, посмотрел на домашнее поражение от «Шахтера», произнес речь в раздевалке и на следующий день улетел.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Он ехал на бронированном джипе и махал рукой. Мы проиграли „Шахтеру“, Диего на следующий день зашел в раздевалку. Он выглядел очень плохо, еле стоял на ногах. Был уже уставший и говорил какие-то банальные вещи. Семь-восемь минут Марадона побыл с нами, потом его взяли под руки и повели спать», — так вспоминал приезд аргентинца Артем Милевский.

Больше в Брест Марадона не прилетал.

Сезон 2019

В этот раз команда обошлась без громких трансферов. Можно вспомнить разве что возвращение Милевского, подписание Павловца и приглашение по ходу сезона Гордейчука.

Главным тренером остался Марцел Личка. Состав у «Динамо» и так был достаточно хорош для титула, не хватало только стабильности. Более того, команда могла не думать о Кубке и Лиге Европы — полная концентрация на чемпионате.

Свои амбиции клуб подтвердил очередной победой в Суперкубке. В чемпионате брестчане тоже начали уверенно и невероятно ровно провели весь сезон. За весь год «Динамо» проиграло только один матч — дома минским одноклубникам. Подопечные Лички стабильно обыгрывали аутсайдеров и делили очки в матчах с основными конкурентами, не позволяя БАТЭ и «Шахтеру» сокращать отставание.

Чемпионство команда Зайцева гарантировала себе за тур до финиша, обыграв дома «Витебск».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В следующем году именно «Динамо» будет представлять Беларусь в Лиге чемпионов. Поверит ли руководство Бреста в нынешний состав или серьезно сменит ростер ради еврокубков? Сможет ли команда одинаково успешно выступать на нескольких фронтах? Наконец, южане пришли надолго или БАТЭ, «Шахтер» или минское «Динамо» свергнут их с трона уже в 2020 году? Как видите, самое интересное у брестчан еще впереди.