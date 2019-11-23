Новые чемпионы! Представляем главных героев брестского «Динамо»
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Источник материала:
Tut.by
владелец местного «Динамо» Александр Зайцев и его команда особенно сильно В год 1000-летия Бреста брестских поклонников футбола. В итоге чемпионство брестчане оформили досрочно, и исключительную роль в этом сыграла большая группа игроков. Злой Питбуль, казначей штрафов, капитан на выданье — SPORT.TUT.BY приводит факты, которые вы могли не знать о лидерах брестского «Динамо», каждый из которых провел свыше тысячи минут на поле в чемпионский год. хотели порадовать Александр Гутор, вратарь. В «Динамо» его называют половиной команды, что для голкипера — лучший комплимент. Считается самым эффективным на своей позиции в чемпионате Беларуси по быстрому вводу мяча в игру и, в отличие от трех защитников основного состава, имеет в активе голевую передачу. На фарт возит с собой старые потрепанные бутсы, играть в которых уже нельзя. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Габи Кики, защитник. Один из тех игроков, кто любит прогуляться по Бресту и в ком брестчане узнают футболиста «Динамо». Мечтает перебраться в чемпионат Франции и, может быть, однажды сыграть за «ПСЖ» или «Монако». А вообще этот камерунец немного пижон. В матче против «Немана» стал чеканить мяч у штрафной прямо во время игры, что сильно не понравилось соперникам. В итоге Кики сбили с ног. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Александр Павловец, защитник. Саша — воспитанник борисовской ДЮСШ-2. Выступал за дубль БАТЭ, но при переходе во взрослый футбол предпочел оставить Борисов. Зимой перебрался в Брест. К слову, в основном составе БАТЭ есть только один человек, прошедший через борисовскую школу футбола. Это Игорь Стасевич. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Дениш Дуарте, защитник. У Дениша сильный удар с двух ног, что в Бресте пока не используют. А ведь за свою предыдущую команду португалец забил без малого тридцать голов, был штатным пенальтистом и исполнителем стандартов. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Олег Веретило (в центре), защитник. Олегу доверяют настолько, что отдали в его ведение командную казну штрафов. Интересно, на какую сумму проштрафились брестчане в чемпионском сезоне и на что потратят деньги. Благотворительность? Вечеринки? Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Максим Витус, защитник. В тренерском штабе «Динамо» не уверены, можно ли Макса «загнать» физически. Он готов выходить на поле даже с травмой, а после матчей рубится в Dota 2 с Сашей Сокол. Она — бывшая футболистка и победительница конкурсов красоты. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY женой-красавицей Александр Нойок, полузащитник. Уроженца Херсона в команде характеризуют так: «Злой питбуль на поле и тамада в раздевалке». А еще Саша и его агент причастны к появлению в брестском «Динамо» в августе 2018 года администратора сборной Украины. От работы Бориса Кузьмина в Бресте в восторге. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Павел Савицкий, полузащитник. Из-за требований воспитавшего Павла клуба заплатить трансферную стоимость игрока после перехода в брестское «Динамо» владелец Александр Зайцев, не признавший такого права «Немана», вступил в переговоры о возможности ухода команды в чемпионаты Польши и Литвы. Чуть поостыв, Зайцев все же «Неману» утвержденную федерацией футбола сумму на второй год Савицкого в Бресте. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY выплатил Сергей Кисляк, полузащитник. На базе брестчан уже давно припаркован его велосипед — с момента последней травмы, когда врачи посоветовали разрабатывать колено покатушками на велике. На нем Сергей приезжал на тренировки, а когда он поправился, велик так и остался на базе. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Павел Нехайчик (в центре), полузащитник. На третий год в брестском «Динамо» Паше отдали капитанскую повязку, и он проявил себя как настоящий лидер, наколотив в четыре раза больше голов, чем в 2018-м, — двенадцать. Паша является лучшим бомбардиром команды в чемпионском сезоне, а по жизни, говорят, «спокойный, хозяйственный и педантичный». И холостой. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Денис Лаптев, нападающий. В прошлом году выступал за солигорский «Шахтер». В тренерском штабе «Динамо» ценят его способность продавить «любую, даже самую надежную защиту. Несмотря на суровый вид и большие кулаки, в душе он добряк». Когда мы видели Лаптева в последний раз, он в шутку напевал блатные песни. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Алексей Хобленко, нападающий. Стал для брестского «Динамо» джокером, усиливая игру команды со скамейки. Шесть из восьми голов за сезон Леша забил после выхода на замену. Из Бреста в Киев, где обосновался украинский футболист, он ездит на машине. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Артем Милевский, нападающий. Во второе пришествие в брестское «Динамо» помог команде после завоевания Кубка Беларуси (2018) и Суперкубка (2018, 2019) прийти наконец к чемпионству. В «Динамо» Миля отвечает за креатив. «Это человек, который найдет возможность в любой ситуации под прессингом отдать голевой пас. Стильный и модный по жизни», — отмечают в клубе. — помним мы. Фото: Денис Васильков, TUT.BY Скандально известный
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Брест
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SPORT.TUT.BY приводит факты, которые вы могли не знать о лидерах брестского «Динамо», каждый из которых провел свыше тысячи минут на поле в чемпионский год.
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