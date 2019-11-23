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Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов
Источник материала: СТВ
Все мы когда-то были детьми и представляли самые разные ситуации. Впрочем, став взрослыми, многие люди продолжают воображать, как захватывают мир, побеждают в поединках и применяют суперсилы. Просто зачастую взрослые вынуждены это скрывать, чтобы не показаться странными.
Детям в этом отношении проще. Они могут быть непосредственными в проявлении эмоций. Более того, дети своим поведением нередко вызывают смех и становятся основой для создания мемов.
Пользователь Reddit
Кстати, недавно мы рассказывали о девочке, которую ненадолго оставили без присмотра.
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Все мы когда-то были детьми и представляли самые разные ситуации. Впрочем, став взрослыми, многие люди продолжают воображать, как захватывают мир, побеждают в...
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