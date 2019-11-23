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Режиссёр, музыкант и актёр: Эмиру Кустурице исполнилось 65 лет

24.11.2019 15:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Одному из самых самобытных современных режиссеров, любимчику кинофестивалей Эмиру Кустурице 24 ноября исполнилось 65. С юбилеем его поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режиссёр, музыкант и актёр: Эмиру Кустурице исполнилось 65 лет

Творчество мастера отражает балканский колорит и историю его родины. Национальные мотивы звучат даже в его голливудском фильме «Аризонская мечта» с Джонни Деппом в главной роли. Фирменный стиль режиссера почти сразу оценили на Каннском, Венецианском и других престижных фестивалях, и он вошел в число живых классиков кинематографа.

Режиссёр, музыкант и актёр: Эмиру Кустурице исполнилось 65 лет

Сегодня он продолжает снимать игровые, документальные и короткометражные ленты, принимает участие в проектах других постановщиков как актер и играет на бас-гитаре в группе The No Smoking Orchestra. Его как музыканта могли оценить белорусские зрители на «Славянском базаре» в Витебске.

Режиссёр, музыкант и актёр: Эмиру Кустурице исполнилось 65 лет

Сегодня Кустурица – главный экспортер балканского колорита. Родился он в Боснии и Герцеговине, которая тогда входила в состав Югославии. Свои первые фильмы режиссер снял в начале 70-х, когда учился в Праге. В истории кино навсегда останутся его ленты «Черная кошка, белый кот», «Андеграунд» и «Время цыган».

Режиссёр, музыкант и актёр: Эмиру Кустурице исполнилось 65 лет

Люди в материале: Эмир Кустурица
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости мира. Одному из самых самобытных современных режиссеров, любимчику кинофестивалей Эмиру Кустурице 24 ноября исполнилось 65. С юбилеем его поздравил...
 
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