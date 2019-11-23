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Арт-группа Hutkasmachnaa сделала бесплатный шеринг тростей на Комаровке. Смотрите, как круто

24.11.2019 16:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Арт-группировка Hutkasmachnaa запустила необычный для Беларуси шеринг – не каких-нибудь там электросамокатов или велосипедов, а тростей! Об этом рассказал участник группы Сергей Кравченко в Facebook – а также поделился удивительной историей о первых пробах старта арендного сервиса и реакции минчан. Цитируем.

 «Шеринг экономи шествует по планете, и Минск не остается в стороне: перемещаться по городу, арендовав средство передвижения, становится все проще. К сожалению, не все могут бодро вскочить на самокат или крутить педали велосипеда. Двигательная активность некоторых горожан затруднена недугами или изношенностью организма, а ведь перемещаться по городу, гулять и наслаждаться осенними парками или совершать покупки хочется всем.

Hutkasmachnaa studio решила обозначить проблему и наметить вектор ее решения: сегодня на территории Комаровского рынка начал свою работу первый в Беларуси пункт шеринга тростей.

Конечно, альфа-версия проекта имеет свои недочеты: хромает маркетинг, специфический характер локации настораживает потенциальных юзеров, не проработан механизм передачи трости от одного клиента к другому, отсутствует специальное приложение для смартфона, трекать палки можно, только оставаясь в визуальном контакте с носителем, и так далее. Но! Зато услуга совершенно бесплатная и не имеет локационных и временных ограничений, а значит, человек может выбрать себе дополнительную опору по вкусу и отправиться с нею в любую точку планеты. Отсутствие контроля лишь апеллирует к совести того, кто пользуется услугой, а мы верим, что человек с палочкой способен на сострадание!

То, что идея успешная, стало понятно еще на этапе распаковки первой партии. Тут же объявился мужчина в возрасте, пожаловался на хромоту и спросил, бесплатно ли это все. «Бесплатно, но потом нужно будет передать кому-то, кому нужнее!» – ответили мы. Первый клиент быстро выбрал себе подходящую трость.

– Тестю отдам… – задумчиво покрутил палку мужчина. За это время появился еще один человек, видимо, знакомый хромого мужчины.
– На**й [зачем] те палка?
– Да я хромаю уже два дня!
– Пить меньше надо, тогда и хромать не будешь!

Старые знакомые тепло обменялись еще кое-какой информацией, вроде того, кто сколько на сегодня взял и где можно купить свиные пятачки, после чего довольный удобной тростью мужчина упорхал в глубину торгового зала. Whatever works!»

 
Теги: Минск
 
 
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Арт-группировка Hutkasmachnaa запустила необычный для Беларуси шеринг – не каких-нибудь там электросамокатов или велосипедов, а тростей! Об этом рассказал участник...
 
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