«Король умер, да здравствует король!» «Динамо-Брест» прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ

Источник материала: Ежедневник



tut.by

За тур до завершения чемпионата Беларуси золотые медали первенства примеряет брестское «Динамо». Брестчане прервали 13-летнюю гегемонию БАТЭ, который становился чемпионом страны с 2006 года.

Первое чемпионство в истории «Динамо-Брест» принес клубу украинский легионер Хобленко. В конце первого тайма он умело воспользовался ошибкой голкипера «Витебска» Гущенко – 1:0. Этот победный счет сохранился до конца встречи на радость болельщикам Бреста, боссу «Динамо» Александру Зайцеву. На матче присутствовал и помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

БАТЭ выиграл в параллельно проводившемся матче в «классико» у минского «Динамо» - 3:0. Голы забили Драгун (2) и Березкин. Но этот успех уже не сможет повлиять на распределение мест в таблице, поскольку за тур до его завершения отрыв брестчан составляет 5 очков. Нужно сказать, что это первый сезон, который БАТЭ проводит без своего основателя Анатолия Капского, которого не стало в прошлом году. Без него БАТЭ не сумело сохранить чемпионский титул.

БАТЭ занял второе место и получит серебряные медали, поскольку его главный соперник, солигорский «Шахтер», не смог переиграть «Минск». Новый тренер горняков Вернибуд выставил на важный матч экспериментальный состав, и футболисты «Шахтера» не смогли справиться с середнячком чемпионата и проиграли ему – 0:1 (мяч забил Васильев). Причем больше тайма солигорчане играли в меньшинстве после удаления Хадаркевича.

«Шахтер» - в итоге бронзовый призер чемпионата Беларуси -2019.

По итогам этого тура стало известно, что "Гомель" покидает высшую лигу.