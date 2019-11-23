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«Король умер, да здравствует король!» «Динамо-Брест» прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ

24.11.2019 15:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Король умер, да здравствует король!» «Динамо-Брест» прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ

tut.by

За тур до завершения чемпионата Беларуси золотые медали первенства примеряет брестское «Динамо». Брестчане прервали 13-летнюю гегемонию БАТЭ, который становился чемпионом страны с 2006 года.

Первое чемпионство в истории «Динамо-Брест» принес  клубу украинский легионер Хобленко. В конце первого тайма он умело воспользовался ошибкой голкипера «Витебска» Гущенко – 1:0. Этот победный счет сохранился до конца встречи на радость болельщикам Бреста, боссу «Динамо» Александру Зайцеву. На матче присутствовал и помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

БАТЭ выиграл в параллельно проводившемся матче в «классико» у минского «Динамо» - 3:0. Голы забили  Драгун (2) и Березкин. Но этот успех уже не сможет повлиять на распределение мест в таблице, поскольку за тур до его завершения отрыв брестчан составляет 5 очков. Нужно сказать, что это первый сезон, который БАТЭ проводит без своего основателя Анатолия Капского, которого не стало в прошлом году. Без него БАТЭ не сумело сохранить чемпионский титул.

БАТЭ занял второе место и получит серебряные медали, поскольку его главный соперник,  солигорский «Шахтер»,  не смог переиграть «Минск». Новый тренер горняков Вернибуд выставил на важный матч экспериментальный состав, и футболисты «Шахтера»  не смогли справиться с середнячком чемпионата  и проиграли ему – 0:1 (мяч забил Васильев). Причем больше тайма солигорчане  играли в меньшинстве после удаления Хадаркевича.

«Шахтер» - в итоге бронзовый призер чемпионата Беларуси -2019.

По итогам этого тура стало известно, что "Гомель" покидает высшую лигу. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За тур до завершения чемпионата Беларуси золотые медали первенства примеряет брестское «Динамо». Брестчане прервали 13-летнюю гегемонию БАТЭ, который становился...
 
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