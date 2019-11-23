«Оно навсегда останется в истории». Личка об историческом чемпионстве брестского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Сразу после чемпионского матча главный тренер брестского «Динамо» в блиц-интервью телеканалу «Беларусь 5» рассказал о первых эмоциях после сверхзначимой победы.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Несмотря на то, что для некоторых ребят это уже не в первый раз, для меня, для города, для клуба это первое чемпионство, и оно навсегда останется в истории.

— Насколько тяжело было сделать последний шаг?

— Да, несмотря на возникающие вопросы, мы целый сезон были на первом месте. Не имеет значения БАТЭ, мы или Солигорск, это всё состоит из маленьких деталей, и последний шаг всегда сложно сделать. Поэтому сегодня мы видели сильное давление на игроков, много их мелких ошибок, но мы забили, и я очень счастлив за клуб и за ребят, потому что они это заслужили за целый сезон.

— У вас были потери в центре поля — Нойок, Кисляк. Насколько сложно было подвести к решающему матчу такую молодую команду?

— Более опытные игроки, такие, как Милевский, Кисляк, помогают молодым, и те растут. Мне тяжело сейчас что-то говорить (улыбается), очень сильные эмоции, очень рад что сегодня выиграли здесь, в Бресте.

— Как команда будет праздновать и как подготовится к минскому «Динамо», с которым будет матч в последнем туре?

— Не знаю, пока очень сложный вопрос для меня (смеется). Завтра и послезавтра у ребят выходной, встретимся в среду и там уже будем готовиться к последнему матчу.