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«Оно навсегда останется в истории». Личка об историческом чемпионстве брестского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Сразу после чемпионского матча главный тренер брестского «Динамо» в блиц-интервью телеканалу «Беларусь 5» рассказал о первых эмоциях после сверхзначимой победы.
— Несмотря на то, что для некоторых ребят это уже не в первый раз, для меня, для города, для клуба это первое чемпионство, и оно навсегда останется в истории.
— Насколько тяжело было сделать последний шаг?
— Да, несмотря на возникающие вопросы, мы целый сезон были на первом месте. Не имеет значения БАТЭ, мы или Солигорск, это всё состоит из маленьких деталей, и последний шаг всегда сложно сделать. Поэтому сегодня мы видели сильное давление на игроков, много их мелких ошибок, но мы забили, и я очень счастлив за клуб и за ребят, потому что они это заслужили за целый сезон.
— У вас были потери в центре поля — Нойок, Кисляк. Насколько сложно было подвести к решающему матчу такую молодую команду?
— Более опытные игроки, такие, как Милевский, Кисляк, помогают молодым, и те растут. Мне тяжело сейчас что-то говорить (улыбается), очень сильные эмоции, очень рад что сегодня выиграли здесь, в Бресте.
— Как команда будет праздновать и как подготовится к минскому «Динамо», с которым будет матч в последнем туре?
— Не знаю, пока очень сложный вопрос для меня (смеется). Завтра и послезавтра у ребят выходной, встретимся в среду и там уже будем готовиться к последнему матчу.
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После «золотого» матча тренер брестчан дал блиц-интервью.
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