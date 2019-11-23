Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

Источник материала: Вороновская газета





Третий по счету международный белорусско-польский экономический форум прошел в Волковысском районе на базе ОАО «Красносельскстройматериалы» и был посвящен взаимовыгодному сотрудничеству сторон в сфере туризма в связи с вхождением региона в безвизовую зону. Встреча собрала более 65 белорусских и польских бизнесменов и представителей деловых кругов.









Форум не зря назывался «Шаг навстречу»: представители дипломатического корпуса, Ассоциации польского бизнеса в Республике Беларусь, Подлясского клуба бизнеса, Подлясской Ассоциации владелиц компаний «Клуб деловых женщин», представители местной власти, волковысских предприятий, бизнес-структур с белорусской и польской сторон, городов-побратимов плодотворно общались, строили планы, обсуждали совместные перспективы.





– Форум – это отличная возможность представить потенциал промышленного и медицинского туризма региона польским партнерам, – подчеркнул, приветствуя гостей, председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько. – В связи с включением района в безвизовую территорию перед нами открылись большие возможности. И мы их не упустим. Уверен, что экономические и культурные отношения сторон будут укрепляться, и это даст толчок притоку туристов.







Волковысскому району есть что показать зарубежному туристу. Здесь созданы увлекательные туристические маршруты с историко-культурными и природными объектами. Например, Шведская гора – часть археологического комплекса X-XIII веков; военно-исторический музей имени Багратиона – единственный в стране, подробно рассказывающий о войне 1812 года. Интересны усадьбы Чечетов-Бохвицев в Подороске, Сегеней в Красках, древние храмы в Волпе, Гнезно, Волковыске, мемориальный комплекс «Шауличи».





В Волковысском районе безвизовых гостей из соседних стран ждут отличные здравницы – санаторий «Энергетик» РУП «Гродноэнерго» и профилакторий «Пралеска» ОАО «Красносельскстройматериалы», а также сеть гостиниц и 14 агроусадеб.

Промышленный и туристический потенциал Волковысского района красноречиво представила выставка-презентация, где можно было не только ознакомиться с предложениями региона, но и продегустировать продукцию знаменитых «Беллакта», Волковысского мясокомбината, хлебозавода и др.





– Дружеские отношения являются прочной основой для организации любого бизнеса, – уверен Анатолий Великин, председатель Ассоциации польского бизнеса в Республике Беларусь, генеральный директор успешного лидского предприятия СООО «Бел-Пласт Интернэшнл». – Мы уже многое сделали и продолжаем строить между нашими странами отношения, которые содействуют их экономическому и культурному развитию.

Анатолий рассказал польским гостям о льготных условиях ведения бизнеса в малых городах и о том, как Ассоциация польского бизнеса в Республике Беларусь содействует экономическому сотрудничеству между Польшей и Беларусью.





А председатель Подлясского Клуба Бизнеса в Белостоке Рышард Ивашкевич подчеркнул, что форум стал замечательным мероприятием, где устанавливаются и укрепляются связи, продвигаются проекты, рождаются идеи. Границы между людьми и бизнесом стираются, и это очень важно.

– Мы нацелены на сотрудничество не только в экономической сфере, – отметил он. – Очень интересен туристический потенциал, который необходимо развивать обеим сторонам. Нынче для этого созданы все условия.







Впервые на форум приехали бизнес-леди – члены правления Подлясской Ассоциации владелиц компаний «Клуб деловых женщин». По словам руководителя Ассоциации Эльвиры Хорош, женский бизнес – особый, душевный, он наполнен социальными проектами. Дамы тратят деньги на помощь особенным детям, участвуют в благотворительных проектах. Как сообщила заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич, волковысские деловые женщины тоже планируют объединиться: вместе и на рынке продвигаться легче, и добрые дела делать.





Следуя принципу, что лучше один раз увидеть, участники форума ознакомились с промышленным туристическим маршрутом Волковысского района по ОАО «Красносельскстройматериалы». Музей, центральный пункт управления цементного завода, старое здание, санаторий «Пралеска» – все удивило и оставило самые яркие впечатления у польских гостей.







Итогом встречи стали подписанные соглашения о сотрудничестве между Волковысским райисполкомом, Ассоциацией польского бизнеса в Республике Беларусь и Подлясской Ассоциацией «Клуб деловых женщин», а также между Волковысским районным советом по развитию предпринимательства и Подлясской Ассоциацией «Клуб деловых женщин». Подписан также протокол о намерениях между Волковысским райисполкомом и Подлясским Клубом Бизнеса в Белостоке.





Алла БИБИКОВА

Фото: автора https://grodnonews.by/