ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

24.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

Третий по счету международный белорусско-польский экономический форум прошел в Волковысском районе на базе ОАО «Красносельскстройматериалы» и был посвящен взаимовыгодному сотрудничеству сторон в сфере туризма в связи с вхождением региона в безвизовую зону. Встреча собрала более 65 белорусских и польских бизнесменов и представителей деловых кругов.

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

Форум не зря назывался «Шаг навстречу»: представители дипломатического корпуса, Ассоциации польского бизнеса в Республике Беларусь, Подлясского клуба бизнеса, Подлясской Ассоциации владелиц компаний «Клуб деловых женщин», представители местной власти, волковысских предприятий, бизнес-структур с белорусской и польской сторон, городов-побратимов плодотворно общались, строили планы, обсуждали совместные перспективы.

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

– Форум – это отличная возможность представить потенциал промышленного и медицинского туризма региона польским партнерам, – подчеркнул, приветствуя гостей, председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько. – В связи с включением района в безвизовую территорию перед нами открылись большие возможности. И мы их не упустим. Уверен, что экономические и культурные отношения сторон будут укрепляться, и это даст толчок притоку туристов.

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

Волковысскому району есть что показать зарубежному туристу. Здесь созданы увлекательные туристические маршруты с историко-культурными и природными объектами. Например, Шведская гора – часть археологического комплекса X-XIII веков; военно-исторический музей имени Багратиона – единственный в стране, подробно рассказывающий о войне 1812 года. Интересны усадьбы Чечетов-Бохвицев в Подороске, Сегеней в Красках, древние храмы в Волпе, Гнезно, Волковыске, мемориальный комплекс «Шауличи».

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

В Волковысском районе безвизовых гостей из соседних стран ждут отличные здравницы – санаторий «Энергетик» РУП «Гродноэнерго» и профилакторий «Пралеска» ОАО «Красносельскстройматериалы», а также сеть гостиниц и 14 агроусадеб.

Промышленный и туристический потенциал Волковысского района красноречиво представила выставка-презентация, где можно было не только ознакомиться с предложениями региона, но и продегустировать продукцию знаменитых «Беллакта», Волковысского мясокомбината, хлебозавода и др.

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

 – Дружеские отношения являются прочной основой для организации любого бизнеса, – уверен Анатолий Великин, председатель Ассоциации польского бизнеса в Республике Беларусь, генеральный директор успешного лидского предприятия СООО «Бел-Пласт Интернэшнл». – Мы уже многое сделали и продолжаем строить между нашими странами отношения, которые содействуют их экономическому и культурному развитию.

Анатолий рассказал польским гостям о льготных условиях ведения бизнеса в малых городах и о том, как Ассоциация польского бизнеса в Республике Беларусь содействует экономическому сотрудничеству между Польшей и Беларусью.

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

А председатель Подлясского Клуба Бизнеса в Белостоке Рышард Ивашкевич подчеркнул, что форум стал замечательным мероприятием, где устанавливаются и укрепляются связи, продвигаются проекты, рождаются идеи. Границы между людьми и бизнесом стираются, и это очень важно.

– Мы нацелены на сотрудничество не только в экономической сфере, – отметил он. – Очень интересен туристический потенциал, который необходимо развивать обеим сторонам. Нынче для этого созданы все условия.

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

Впервые на форум приехали бизнес-леди – члены правления Подлясской Ассоциации владелиц компаний «Клуб деловых женщин». По словам руководителя Ассоциации Эльвиры Хорош, женский бизнес – особый, душевный, он наполнен социальными проектами. Дамы тратят деньги на помощь особенным детям, участвуют в благотворительных проектах. Как сообщила заместитель председателя Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич, волковысские деловые женщины тоже планируют объединиться: вместе и на рынке продвигаться легче, и добрые дела делать.

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

Следуя принципу, что лучше один раз увидеть, участники форума ознакомились с промышленным туристическим маршрутом Волковысского района по ОАО «Красносельскстройматериалы». Музей, центральный пункт управления цементного завода, старое здание, санаторий «Пралеска» – все удивило и оставило самые яркие впечатления у польских гостей.

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма
Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

Итогом встречи стали подписанные соглашения о сотрудничестве между Волковысским райисполкомом, Ассоциацией польского бизнеса в Республике Беларусь и Подлясской Ассоциацией «Клуб деловых женщин», а также между Волковысским районным советом по развитию предпринимательства и Подлясской Ассоциацией «Клуб деловых женщин». Подписан также протокол о намерениях между Волковысским райисполкомом и Подлясским Клубом Бизнеса в Белостоке.

Бизнес без визы. Представители деловых кругов Беларуси и Польши обсудили перспективы сотрудничества в сфере безвизового туризма

Алла БИБИКОВА
Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий по счету международный белорусско-польский экономический форум прошел в Волковысском районе на базе ОАО «Красносельскстройматериалы» и был посвящен...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве продают колбасу «от Лукашенко». Самое смешное в байнете за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика